Con rể ông Donald Trump gặp cháu rể ông Đặng Tiểu Bình

Financial Times bản tiếng Trung Quốc ngày 9/1 đưa tin, con rể kiêm cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, Jared Kushner gần đây đã có cuộc gặp với một doanh nhân Trung Quốc, cháu rể ngoại của Đặng Tiểu Bình, làm dấy lên những đồn đoán về xung đột lợi ích của bộ máy chính quyền mới sắp tiếp quản Nhà Trắng. [1]

The New York Times ngày 7/1 đưa tin về cuộc gặp giữa Jared Kusher với Ngô Tiểu Huy diễn ra tối 16/11 năm ngoái, tại nhà hàng La Chine, khách sạn Waldorf Astoria ở Midtown Manhattan, New York.

Jared Kushner năm nay 36 tuổi, là một doanh nhân tầm cỡ hoạt động kinh doanh bất động sản ở New York, kết hôn với Ivanka Trump. Hiện ông đang đóng vai trò cố vấn và liên lạc với Trung Quốc trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.

Ngô Tiểu Huy kết hôn với cháu ngoại của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Ông Huy hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn An Bang với tổng tài sản ước tính khoảng 285 tỉ USD có rất ít thông tin về những người sở hữu.

An Bang được thành lập năm 2004, lĩnh vực kinh doanh ban đầu là bảo hiểm xe hơi. Nhưng sau đó doanh nghiệp này phát triển rất nhanh, trở thành một công ty toàn cầu với tài sản hàng tỉ USD.

Công ty này hiện có trụ sở tại New York và chỉ cách tòa tháp Trump một dãy phố. Năm ngoái, An Bang bỏ ra 14 tỉ USD đấu giá mua khách sạn Starwood.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng ngăn cản An Bang mua khách sạn Hotel del Coronado ở California, vì khách sạn này nằm sát một căn cứ hải quân Mỹ.

Hai doanh nhân này gặp nhau bàn bạc về một liên doanh bất động sản ở Manhattan. Đàm phán giữa công ty của Jared Kusher với An Bang bắt đầu từ 6 tháng trước, khi Donald Trump chưa được bầu làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người phát ngôn của Jared Kushner, Risa Heller lưu ý.

Những nỗ lực của An Bang mua lại chuỗi khách sạn tại Mỹ đang bị chậm lại do các quan chức chính quyền Tổng thống Obama lo ngại những nguy cơ an ninh quốc gia từ những hợp đồng này, do An Bang có liên hệ mật thiết với nhà nước Trung Quốc.

Trong bữa tối sang trọng đêm 16/11, Ngô Tiểu Huy nói ông mong muốn có một cơ hội diện kiến Donald Trump. Cháu rể ông Đặng Tiểu Bình tin chắc rằng, ông Trump làm chủ Nhà Trắng sẽ là tin tốt cho hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Jared Kushner từ chối trả lời phỏng vấn The New York Times. Tuy nhiên chàng rể này của ông Trump tiết lộ, ông đã thuê một công ty luật hàng đầu ở Washington, WilmerHale để tư vấn cho mình về cách thực hiện vai trò Cố vấn cho Tổng thống mà không vi phạm các điều luật của Liên bang.

Hãng luật này kết luận rằng, đạo luật chống gia đình trị của chính quyền liên bang không được áp dụng cho Jared Kushner, mặc dù nhiều chuyên gia không đồng ý.

Luật pháp Hoa Kỳ cấm các quan chức liên bang bổ nhiệm người thân vào các cơ quan họ lãnh đạo, nhưng luật sư của Jared Kushner lập luận rằng, Nhà Trắng không phải một "cơ quan" nên Kushner "miễn nhiễm" với các quy định này.

Jamie S. Gorelick, một đối tác của hãng luật WilmerHale và từng phục vụ trong chính quyền Clinton cho biết, Jared Kushner sẽ từ chức Giám đốc điều hành Công ty Kushner, mặc dù luật pháp không yêu cầu. Ông cũng sẽ thoái vốn đáng kể khỏi công ty.

Jared Kushner đã nổi lên như một trong những nhân vật quyền lực nhất trong quỹ đạo tham mưu của ông Donald Trump. Ông có liên quan đến việc hoạch định chính sách, lựa chọn nhân sự và làm trung gian giữa Trump với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã từng nói về cậu con rể Jared Kushner, một người Do Thái thực thụ, sẽ đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động bang giao giữa chính quyền mới với Israel.

Công ty của Jared Kushner đã nhận được nhiều khoản vay từ ngân hàng lớn nhất của Israel - Ngân hàng Hapoalim.

Một ví dụ nữa đáng lưu ý cho thấy vai trò của chàng con rể ông Donald Trump trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới.

Đó là khi Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ bày tỏ bất mãn về cuộc điện đàm giữa ông Trump với bà Thái Anh Văn, đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia của Trump không được giao nhiệm vụ giao thiệp với Bắc Kinh, mà thông tin được chuyển tiếp qua Jared Kushner.

Matthew T. Sanderson, một luật sư và cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết, quan hệ giữa Jared Kushner với An Bang có thể không phải hành động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, cần phải chú ý khả năng một tổ chức nước ngoài có thể lợi dụng quan hệ làm ăn với Jared Kushner để gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ. [2]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.ftchinese.com/story/001070901

[2]http://www.nytimes.com/2017/01/07/us/politics/jared-kushner-trump-business.html?_r=0