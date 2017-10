Điều gì sẽ xảy ra nếu Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa?

Dấu hiệu leo thang căng thẳng



Những ngày qua đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa mới.

Đây là thông tin mà ông Anton Morozov, thành viên ban Đối ngoại Hạ viện Nga cùng hai chính khách khác đã đến Bình Nhưỡng từ ngày 2-6/10, cho biết.

Chuyến đi này nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

“Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa mới.

Thậm chí họ đã cho chúng tôi xem những phép tính mà họ chứng minh được tên lửa của họ có thể bắn đến bờ biển phía tây nước Mỹ”, ông Morozov nói [1].

Trong khi đó, tình báo Mỹ và Hàn Quốc cũng đã phát hiện nhiều tên lửa của Triều Tiên đã được di chuyển khỏi cơ sở sản xuất, đến một địa điểm bí mật,

Nơi này được cho là nơi đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm tên lửa mới trong những ngày tới.

Các chuyên gia nhận định, cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa mới mà Bình Nhưỡng đang có những động thái chuẩn bị, có thể được tiến hành vào ngày 10/10.

Đây là ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên; hoặc Bình Nhưỡng cũng có thể thử tên lửa vào dịp Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19, bắt đầu từ ngày 18/10.

Cùng thời điểm này, hôm 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố: sẽ “chỉ có một điều” mà Mỹ sẽ làm để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng [2].

Mặc dù, ông Trump không nói rõ “một điều” này là gì, nhưng chắc chắn ông Trump đang ám chỉ đến việc sẽ sử dụng một giải pháp quân sự chống Triều Tiên.

Nguy cơ về một cuộc xung đột quân sự



Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng luôn khẳng định về mục đích tối thượng của nước này đối với chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng coi đây là “công cụ răn đe uy lực” trước mọi mối nguy cơ đe dọa từ bên ngoài.

Họ luôn có thói quen tiến hành các vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân trong dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hoặc trong các sự kiện lớn ở một số nước trong khu vực và thế giới.

Bởi vậy, trong ngày 10/10 này hoặc chí ít cũng đến ngày 18/10, khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới như các chuyên gia nhận định là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi đó dư luận sẽ hướng về phía Mỹ để xem phản ứng của ông Trump tiếp theo như thế nào?

Có thể đưa ra nhận định, ông Trump sẽ có những hành động cứng rắn đối với Bình Nhưỡng như đã tuyên bố.

Theo đó, một loạt các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành, như: tăng cường các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc sát biên giới với Triều Tiên;

Tiếp tục cho các oanh tạc cơ B-1B và tiêm kích F-35 bay áp sát không phận Triều Tiên; tăng cường sự hiện diện của các tàu chiến đến gần bán đảo Triều Tiên.

Hiện tàu sân bay USS Ronald Reagan chở theo gần 80 máy bay chiến đấu đã rời Biển Đông tiến đến bán đảo Triều Tiên.

Động thái này được cho là sự chuẩn bị sẽ đáp trả nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa mới như nhận định.

Tuy nhiên, Mỹ chưa thể tấn công Triều Tiên, vì hiện còn vướng nhiều rào cản.

Bởi một cuộc chiến tranh tổng lực có sự tham chiến của binh lính Mỹ cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

Và Washington cần phải thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tính cấp thiết của một giải pháp quân sự chống Triều Tiên.

Chưa kể đến việc Mỹ còn phải triển khai một khối lượng lớn vũ khí, trang bị đến khu vực Đông Bắc Á để đảm bảo cho một cuộc chiến giành thắng lợi và bảo vệ được cho các đồng minh của Mỹ.

Mặc dù vậy, nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa mới như đã chuẩn bị và Mỹ có các hành động quân sự như đã phân tích ở trên, sẽ dẫn đến nguy cơ thật sự về một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Khi đó, thế giới sẽ phải chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt, có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người, bởi sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân mà các bên tham chiến đều sở hữu.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả



Tài liệu tham khảo:

[1] RIA novosti english/ Sputnik International - Breaking News & Analysis - Radio, Photos, Videos, Infographics/ Pyongyang Ready to Test Missile Capable of Reaching US Coast - Russian Lawmaker

[2] Yonhap/ Yonhap News Agency/ Trump: Only one thing will work to solve N.K. nuclear impasse