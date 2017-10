Kịch bản hai giai đoạn nếu xảy ra chiến tranh Mỹ - Triều

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, mặc cho các nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao của các chính khách đến từ Nga, Trung Quốc và cả Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, cũng như sự kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục có những lời lẽ đe dọa đối với Bình Nhưỡng, mà mới đây nhất là tuyên bố sẽ “chỉ có một điều để làm việc” với Triều Tiên.

Trong khi đó, Triều Tiên liên tục có những động thái cho thấy nước này không hề có bước đi nào nhằm giảm căng thẳng, khi mới đây ông Anton Morozov, thành viên ban Đối ngoại Hạ viện Nga cùng hai chính khách khác đến thăm Triều Tiên đã cho biết:

“Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa mới”. [1]

Giữa lúc căng thẳng này, các phương tiện truyền thông lại cho biết, Hàn Quốc đang lên kế hoạch sử dụng một quả bom graphite để chống lại Triều Tiên.

Tất cả những điều đó đang làm tăng thêm mối lo ngại rằng, một giải pháp quân sự để giải quyết xung đột trên bán đảo Triều Tiên đang ở lằn ranh giới đỏ, và nó sẽ nổ ra bất cứ lúc nào nếu không được tháo gỡ.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến sẽ sử dụng vũ khí phi hạt nhân

Các chuyên gia tin rằng, nguy cơ một cuộc xung đột quân sự đang gia tăng, tuy nhiên, các bên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở giai đoạn đầu tiên.

Chuyên gia quân sự Vladimir Yevseyev của Nga nói với tờ Washington Post rằng:

“Washington sẽ không tham vấn sơ bộ với các đồng minh của mình nếu họ quyết định tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống Bình Nhưỡng.

Nhiều khả năng, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chỉ nhận được thông báo trước khi cuộc tấn công bắt đầu”.

Ông Yevseyev nói thêm:

“Một cuộc tấn công quân sự sẽ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu đã được phát hiện, với mục đích phá huỷ các kho chứa tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Mục tiêu bao gồm cả các trận địa tên lửa đạn đạo, cũng như phá hủy các sân bay, các trụ sở chỉ huy và căn cứ hải quân của Triều Tiên”.

Nhà phân tích quân sự này cũng lưu ý rằng:

“Đây là cuộc tấn công phi hạt nhân, với việc Mỹ và đồng minh sẽ sử dụng hàng ngàn tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu của Bình Nhưỡng.

Và Washington sẽ triển khai một đội đặc nhiệm thủy quân lục chiến trên các đội tàu chiến của họ. Triều Tiên hãy chờ đợi điều đó”.

Lúc này một câu hỏi đặt ra là, khi bị Mỹ và đồng minh tấn công, thì Triều Tiên sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc chắn Triều Tiên sẽ phản ứng rất quyết liệt như những gì họ đã làm trong quá khứ để thực hiện đến cùng tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của họ.

Khi đó, Bình Nhưỡng sẽ sử dụng tất cả những loại vũ khí gì đã có trong tay để đáp trả.

Tuy nhiên, cũng giống như Mỹ, Triều Tiên cũng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến.

Chuyên gia Yevseyev nhấn mạnh:

“Một phản ứng của Bình Nhưỡng sẽ là một cuộc tấn công pháo binh dồn dập vào Thủ đô Seoul, và phóng các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Cũng có thể Triều Tiên sẽ sử dụng cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 tấn công vào thủ phủ Honolulu thuộc tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ”.

Giai đoạn tiếp theo như thế nào?

Nếu cuộc chiến ngày càng leo thang mà Liên Hợp Quốc không có biện pháp nào ngăn chặn, sẽ dẫn đến trạng thái Triều Tiên bị nao núng - đó là điều khó tránh khỏi.

Khi đó chế độ ở Bình Nhưỡng sẽ lâm nguy, và việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân ở giai đoạn này là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Cuộc chiến kéo dài sẽ khiến chế độ ở Bình Nhưỡng lâm nguy, khi đó Triều Tiên có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây là kịch bản nghiêm trọng nhất”, chuyên gia quân sự Yevseyev lưu ý.

Nếu kịch bản này xuất hiện thì sẽ là điều tồi tệ nhất cho tất cả các bên tham chiến, vì không ai có thể tin rằng Mỹ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.

Ai sẽ thiệt hại nặng nề nhất?

Khi chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nổ ra, dù là kịch bản sử dụng vũ khí phi hạt nhân hay vũ khí hạt nhân thì người thiệt hại nặng nề nhất chính là Hàn Quốc.

Ngay phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến phi hạt nhân, họ sẽ sử dụng pháo binh tấn công dồn dập vào Thủ đô Seoul.

Các chuyên gia quân sự đã tính toán rằng, dù vũ khí của Triều Tiên không hiện đại bằng đối phương, nhưng Hàn Quốc lại chịu bất lợi về địa lý, khi có tới một nửa dân số nước này sống trong phạm vi khu phi quân sự gần biên giới liên Triều, trong đó có tới 10 triệu người sống tại Thủ đô Seoul.

Hiện nay, Triều Tiên đã triển khai khoảng 8.000 khẩu pháo và rocket gần biên giới liên Triều, có khả năng bắn khoảng 300.000 quả đạn pháo vào Hàn Quốc ngay trong giờ đầu tiên của cuộc chiến.

Trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đang triển khai tại Hàn Quốc lại không có khả năng ngăn chặn các loại đạn pháo và rocket này của Bình Nhưỡng.

Đó là chưa kể đến hàng ngàn tên lửa các loại của Bình Nhưỡng sẵn sàng hướng về Hàn Quốc để khai hỏa bất cứ lúc nào.

Điều đó có nghĩa rằng, Triều Tiên có thể gây thiệt hại nặng nề cho Hàn Quốc mà chưa cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

Chuyên gia Yevseyev nhấn mạnh:

“Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Triều Tiên sẽ cố gắng gây ra thiệt hại lớn nhất cho đối phương, và Seoul sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ nhất”. [2]

Cần ngăn chặn một cuộc chiến tranh nổ ra

Các chuyên gia quân sự đã từng cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh hiện đại nổ ra sẽ không có bên nào thắng. Bởi sự tàn phá của nó là vô cùng khốc liệt.

Trong cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên, cả Mỹ và Triều Tiên đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia nhận định, hiện Triều Tiên có khoảng 25 đầu đạn hạt nhân, và có khả năng đã thu đủ nhỏ để lắp lên đầu tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn đến tận lục địa Hoa Kỳ.

Vậy khi cuộc chiến tranh Mỹ - Triều nổ ra, mà nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thất bại, họ sẽ buộc phải sử dụng đến kho vũ khí hạt nhân để cứu vãn tình thế, và khi đó sẽ dẫn đến một thảm họa.

Chuyên gia Michael J. Zagurek Jr đã tính toán rằng, nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân vào Seoul và Tokyo có thể khiến 2,1 triệu người chết và 7,7 triệu người bị thương.

Đó là chưa kể đến việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công cả vào nước Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả, và Triều Tiên cũng sẽ phải gánh chịu thảm họa.

Bởi vậy, ngăn chặn một cuộc chiến tranh xảy ra là điều cần thiết lúc này.

Rất may là hiện nay về phía Mỹ, chỉ có Tổng thống Donald Trump vẫn nhất quyết quan điểm sử dụng một giải pháp quân sự chống Triều Tiên, còn Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đều muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, Nga, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế luôn kêu gọi các bên kiềm chế để tránh dẫn đến một cuộc xung đột quân sự.

Vậy nên, các chính khách có quan điểm ôn hòa, cần tiếp tục vận động để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên để tránh một thảm họa nhân đạo có thể nổ ra.

