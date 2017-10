Lời thỉnh cầu Tổng thống Donald Trump "hãy thương lấy người dân vô tội"

Những thông điệp hòa bình

Tờ South China Morning Post, ngày 15/10 đưa tin, ông Robert Park - một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Hàn từng bị Triều Tiên giam giữ và tra tấn trong 43 ngày vào cuối năm 2009, đã viết một lá thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nội dung bức thư kêu gọi ông không nên khởi động các cuộc tấn công quân sự chống lại Triều Tiên, vì nó có thể cướp đi mạng sống của rất nhiều người dân vô tội.

Trong bức thư, Robert Park đã kêu gọi ông Trump hãy xem xét đến cuộc sống của hàng triệu người dân Triều Tiên. Bởi họ không phải là những thành viên của chính quyền ông Kim Jong-un.

Tương tự, những người dân vô tội ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên, dù đó là một cuộc xung đột bằng vũ khí thông thường hay là một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông Park cũng cho biết thêm, hiện có khoảng 10 triệu người dân Hàn Quốc vẫn còn cách biệt với gia đình của họ bằng khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên.

“Cảm ơn ngài [Tổng thống Donald Trump] đã dành thời gian lắng nghe lời cầu xin hoà bình của tôi trên bán đảo Triều Tiên.

Tôi xin chân thành năn nỉ - bất kể ngài quyết định làm gì trong các buổi hội đàm với chính quyền Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, thì tôi vẫn luôn mong muốn rằng không ai trong số những người dân Triều Tiên và Hàn Quốc bị tổn thương.

Người Triều Tiên đã chịu đựng và hy sinh quá nhiều rồi”, ông Park viết ở đầu thư.

Ông Park viết tiếp:

“Vì vậy, đó là lời cầu nguyện chân thành và tha thiết nhất của tôi, mong ngài hãy xem xét nghiêm túc về những bi kịch đau thương nếu để xảy ra xung đột quân sự.

Đồng thời, mong ngài hãy tôn trọng yêu cầu về đạo đức để chấp nhận một giải pháp hòa bình cho việc giải quyết cuộc xung đột hiện nay”.

“Tôi đề nghị với một sự ‘tha thiết, hết lòng và đầy nước mắt’ với ngài rằng, hãy vô điều kiện để bảo vệ cuộc sống người dân của cả hai miền Triều Tiên”, bức thư kết lại. [1]

Robert Park sinh ra ở Los Angeles (Mỹ), là thành viên sáng lập của Liên minh Toàn cầu không đảng phái - một tổ chức nhân quyền.

Hiện Park đang sống ở Hàn Quốc, nhưng đang cố gắng đấu tranh cho nhân quyền của người dân Triều Tiên.

Ở một diễn biến liên quan, hãng Yonhap ngày 13/10 đưa tin, mười hai nghị sĩ Mỹ đã gửi một bức thư cho Tổng thống Donald Trump, hối thúc ông cần thay đổi quan điểm của mình để hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng giải pháp ngoại giao.

Bức thư được viết vào ngày 10/10, có sự tham gia và đồng ký tên của 11 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ.

Trong đó có ông Ed Markey - thành viên thứ nhất của Tiểu ban Đối ngoại về Đông Á và Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders của Đảng Cộng Hòa.

Bức thư đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về “lời tuyên bố” của Tổng thống Donald Trump đối với Triều Tiên.

“Lời tuyên bố về việc ‘sẽ hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn’ đã đưa Hoa Kỳ và thế giới đến gần một cuộc chiến tranh hạt nhân nguy hiểm, có thể giết hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người, bao gồm cả hàng ngàn người Mỹ”, các nghị sĩ bày tỏ trong bức thư.

Bức thư được viết tiếp:

“Chúng tôi viết thư này để thúc giục Tổng thống hãy tìm những điều kiện cần thiết nhất, để lãnh đạo một chiến dịch ngoại giao mạnh mẽ và bền vững nhất có thể, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hiện nay,

Và giải quyết các nguyên nhân cơ bản của nó mà không cần phải khởi sự một cuộc chiến tranh có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn”.

Các thượng nghị sĩ nói rằng, họ được khuyến khích viết bức thư này để gửi Tổng thống, bởi sự tiết lộ gần đây của Ngoại trưởng Rex Tillerson, khi ông cho biết:

“Đã có sự liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng, nhưng lại thất vọng ngay sau đó khi Tổng thống Trump khiển trách ông vì nỗ lực này”.

Các thượng nghị sĩ cũng nhấn mạnh rằng, chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump khi liên tục tạo “áp lực” đối với Triều Tiên, sẽ chỉ mang lại những hành động đáp trả nặng nề từ Bình Nhưỡng.

Vì vậy, cần phải có các cuộc đàm phán để thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng, Hoa Kỳ không phải là mối đe dọa cho sự sống còn của ông ta.

“Những thập kỷ trôi qua của sự thù hằn đều xuất phát từ sự nghi ngờ này, vì vậy, nếu chỉ tạo áp lực mà không đàm phán sẽ chỉ củng cố thêm sự nghi ngờ và thù hận”, bức thư viết.

“Hoa Kỳ nên sẵn sàng tìm kiếm những con đường ngoại giao, để có thể giúp hiểu rõ hơn về động cơ của Triều Tiên,

Và phải làm thế nào để đạt được những thỏa thuận tốt nhất nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia và ổn định trong khu vực, đó là điều quan trọng.

Chúng tôi khuyên Tổng thống hãy nên bắt tay vào làm ngay, đừng chậm trễ”, các nghị sĩ tiếp tục đưa ra kiến nghị. [2]

Ngăn chặn xung đột quân sự không phải là nhiệm vụ bất khả thi

Lời kêu gọi của ông Park và các chính khách Mỹ được đưa ra lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng đến mức có nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quân sự.

Hiện tại, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đóng tại Busan Hàn Quốc và siêu tàu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, cùng với một đội tàu chiến hộ tống sắp bắt đầu cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc.

Hạm đội chiến đấu thứ hai dẫn đầu là tàu sân bay USS Eisenhower, đã rời San Diego đến phía Tây Thái Bình Dương.

Trong khi đó, các máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ cùng với máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện các cuộc tập trận.

Ở động thái tương tự, Triều Tiên được cho là sắp tiến hành một vụ thử tên lửa mới, khiến cho tình hình càng trở nên khó lường.

Vì vậy, họ đang cố gắng bằng tất cả những nỗ lực của mình để thuyết phục Tổng thống Donald Trump chấp nhận tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, những nỗ lực này, ngay bây giờ chắc hẳn Tổng thống Donald Trump vẫn khó lòng chấp nhận.

Bởi tính cách cứng rắn và những phát ngôn có phần thù địch mà ông Trump nhắm vào Bình Nhưỡng đang khiến ông ta bị mắc kẹt.

Thế nhưng, sẽ không ai có thể dám hành động một mình nếu không có sự ủng hộ, hợp tác của những người xung quanh, đặc biệt là những quyết sách liên quan đến sinh mạng của hàng triệu con người.

Bởi vậy, ngăn chặn một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên lúc này cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi, khi mà hầu như toàn bộ các chính khách Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền đều không ủng hộ ông Trump về một giải pháp quân sự chống Triều Tiên.

Do đó, nếu như các chính khách Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền cũng như cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực vận động của mình, chắc chắn sẽ đến lúc ông Trump phải đổi ý.

Các bức thư ngỏ này cũng đã gửi gắm một thông điệp đến các nhà lãnh đạo các nước, đặc biệt là các cường quốc, hãy thương lấy những người dân vô tội trên khắp thế giới để có những hành động thiết thực bảo vệ cuộc sống của họ.

Bởi hiện nay, không chỉ có Triều Tiên mà còn nhiều nơi trên thế giới người dân đang phải chịu sự thống khổ và chết chóc chỉ vì những tranh chấp quyền lực, lãnh thổ mà trong đó đều có bàn tay can thiệp của các cường quốc.

Tài liệu tham khảo:

[1] South China Morning Post: International Edition/ Dear Trump, North Korea me but please don't attack it

[2] Yonhap News Agency/ U.S. senators urge Trump to diplomatically resolve N.K. crisis.