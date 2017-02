Những điểm nhấn trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật

The Washington Post ngày 10/2 tường thuật chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tờ báo cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh, chính quyền của ông vẫn cam kết duy trì liên minh an ninh lâu dài giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo chung với ông Shinzo Abe sau hội đàm tại Nhà Trắng, ông Donald Trump gọi liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực Thái Bình Dương. Ông sẽ làm cho quan hệ Mỹ - Nhật gần gũi hơn nữa.

Trump đã trình bày cách hai nước hợp tác chặt chẽ đối phó với các thách thức chung về hành vi leo thang quân sự hóa Biển Đông từ Trung Quốc và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chủ nhân Nhà Trắng nói: "Cả hai vấn đề tôi đều xem xét với một ưu tiên rất, rất cao".

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau nhiều lần. Cái bắt tay kéo dài 19 giây trong phòng Bầu Dục và Trump vỗ nhẹ vào lưng ông Abe hiển thị một mối quan hệ cá nhân ấm áp đã bắt đầu nảy nở, kể từ khi ông Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm khi Trump đắc cử.

Trump nhận xét nhà lãnh đạo Nhật Bản có bàn tay mạnh mẽ:

"Tôi nắm lấy tay ngài Thủ tướng và ôm ngài vì đó là cách chúng tôi cảm nhận. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt. Tôi sẽ cho ngài biết nếu nó thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi".

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có nhiều nỗ lực để phối hợp với Trump từ khi ông đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết, nước ông sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong các hoạt động quốc phòng an ninh.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật đang được theo dõi chặt chẽ bởi các đồng minh và đối tác trên toàn cầu sau những căng thẳng giữa Trump với các nhà lãnh đạo Mexico, Australia, Đức và quyết định rút Mỹ khỏi TPP.

Ông Shinzo Abe tránh các câu hỏi chi tiết về quyết định của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi TPP, trong khi cam kết hỗ trợ chiến lược tăng trưởng kinh tế Mỹ của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ nhận lời sang thăm Nhật Bản vào cuối năm nay. [1]

Còn theo tường thuật của The New York Times ngày 10/2, ông Donald Trump tái khẳng định Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật, điều Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã làm ở Tokyo uần trước.

Bằng cách nói "các khu vực nằm dưới sự kiểm soát hành chính của nó", The New York Times cho rằng Trump đã nói rõ phạm vi Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật mở rộng đến quần đảo Senkaku / Điếu Ngư.

Nhận thức sâu sắc về những phàn nàn của Tổng thống Mỹ với các đối thủ cạnh tranh, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, các doanh nghiệp nước ông đã xây dựng nhà máy trên khắp đất Mỹ, đầu tư 150 tỉ USD và tạo ra nhiều việc làm tại Mỹ.

Ông Abe cam kết sẽ có nhiều việc làm hơn nữa được Nhật Bản tạo ra cho Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nhật đặc biệt nhấn mạnh đến công nghệ đường sắt cao tốc của nước mình. Nếu có một tuyến đường sắt cao tốc dọc hành lang phía Đông nước Mỹ, sẽ chỉ mất 1 giờ để Tổng thống Trump đi lại giữa Washington đến tháp Trump ở New York.

Sau bữa ăn trưa và làm việc tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo lên chiếc chuyên cơ Air Force One và bay đến bãi biển Palm, nơi họ đến là Mar-a-Lago, một câu lạc bộ của ông Trump, ăn tối cùng 2 Đệ nhất phu nhân và dành 1 ngày cuối tuần chơi golf với nhau.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump quyết định trả tiền mời ông Abe và phu nhân đến Mar-a-Lago nghỉ cuối tuần như một món quà chào đón Thủ tướng Nhật Bản. [2]

