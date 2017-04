Tương lai của trẻ sẽ ra sao khi rơi vào "nạn đói tiềm ẩn"?

Tại hội thảo, ông Nguyễn Phan Huy Khôi – Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát cung cấp thông tin: Theo khảo sát của tập đoàn, trong thời gian từ 01/06/2016 - 22/03/2017, lượng thảo luận về ngành thực phẩm chiếm 15% trong tổng thảo luận về 7 nhóm ngành (giải trí, công nghệ, thực phẩm, thời trang may mặc, y tế, tài chính ngân hàng, bất động sản) trên mạng xã hội. Trong đó, các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm trở thành chủ đề được thảo luận nhiều trên các bản tin truyền hình/ trang tin/ mạng xã hội trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Điều đó cho thấy cả xã hội luôn rất quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Hiểu được vấn đề này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang sử dụng công nghệ Aseptic - công nghệ đầu tiên tạo ra sản phẩm hoàn toàn vô trùng với tiêu chuẩn 3 không: Không chất bảo quản, không màu công nghiệp, không chì nhằm tạo ra thực phẩm, chất uống vô trùng có giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe.