115 thương hiệu đoạt giải The Guide Awards lần thứ 18

Ngày 6/10/2017, Lễ trao giải The Guide Awards lần thứ 18 đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức tại Novotel Resort & Spa Phú Quốc (Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), với chủ đề “Du lịch Xanh – vì một nền kinh tế Xanh”.

Đây là lần đầu tiên The Guide Awards được tổ chức tại Đảo Phú Quốc, được mệnh danh là “hòn đảo ngọc” của du lịch Việt Nam với những bãi biển còn tương đối nguyên sơ và bờ cát trắng mịn trải dài.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tính đến tháng 9/2017 ước đạt 9.448.331 lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chỉ tính riêng Đảo Phú Quốc đã đón tới 242.999 lượt khách quốc tế, tăng trưởng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái với doanh thu đạt 2.873,9 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu không có một quy hoạch hợp lý, rất có thể Phú Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng phát triển du lịch quá phát, kéo theo nhiều hệ lụy xấu về môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đặt ra mối quan tâm hàng đầu về phát triển du lịch phải song hành với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, chính là lý do để The Guide Awards năm nay được tổ chức tại Đảo ngọc Phú Quốc.

Với chủ đề chính “Du lịch Xanh - vì một nền kinh tế Xanh” (Green Tourism for Green Economy), The Guide Awards mong muốn là “cầu nối”, nơi các đơn vị kinh doanh du lịch và các nhà hoạch định chính sách cùng gặp gỡ, giao lưu và trao đổi, cùng hướng về một nền du lịch phát triển xanh và bền vững trong tương lai.

Năm nay, Ban tổ chức The Guide Awards đã khảo sát, tập hợp ý kiến đánh giá, bình chọn và vinh danh 115 thương hiệu được chia theo 6 nhóm dịch vụ, bao gồm:

Khu nghỉ dưỡng (với 40 resort), Khách sạn (37 khách sạn), Khu căn hộ cho thuê (02 khu căn hộ), Nhà hàng (18 Nhà hàng), Đơn vị Lữ hành (17 đơn vị) và Mua sắm & Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (4 doanh nghiệp).

Ở nhóm Dịch vụ Nghỉ dưỡng (Resort), thứ hạng cao nhất (Top-notch resorts of the year- Khu nghĩ dưỡng hàng đầu Việt Nam năm 2017) được trao cho 6 khu nghỉ dưỡng:

Amanoi Resort, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An, Quảng Nam), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Nam Nghi Phu Quoc Island, Naman Retreat không chỉ bởi kiến trúc độc đáo, sang trọng mà còn ở những “giá trị xanh” và cam kết phát triển hài hòa, đi đôi với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Ở nhóm Dịch vụ Lưu trú (Hotel), thứ hạng vinh danh cao nhất (Top-notch hotels of the year- Cơ sở Lưu trú hàng đầu Việt Nam năm 2017) thuộc về 4 khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, The Reverie Saigon Hotel, Park Hyatt Saigon và JW Marriott Hanoi.

Đặc biệt, với tiêu chí hoạt động phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, 8 đơn vị du lịch khác đã đoạt giải Sen Xanh 2017, bao gồm:

Amanoi Resort, An Lam Retreats Ninh Van Bay, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, KOI Resort & Spa Hoi An, Laguna Langco, Mango Bay Resort, Nam Nghi Phu Quoc Island và Princess d’An Nam Resort & Spa.

“Thay mặt cho ngành du lịch và Tổng cục du lịch Việt Nam, tôi xin chúc mừng các doanh nghiệp nhận được giải thưởng ngày hôm nay.

Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao Thời báo Kinh tế Việt Nam trong suốt 18 năm đã có rất nhiều nỗ lực để duy trì được Giải thưởng này”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại Liên hoan Các doanh nghiệp trong ngành du lịch - The Guide Awards.

Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ thêm: “Năm 2016, du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi và phát triển bứt phá với việc đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, du lịch Việt Nam đã đón 9,5 triệu lượt du lịch quốc tế.

Chúng ta sẽ đạt được chỉ tiêu mà chính phủ đã trao cho ngành du lịch là sẽ đón và phục vụ 13 triệu lượt khách quốc tế và 75 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2017.

Dự kiến tăng trưởng ở mức 30% và tổng thu trực tiếp đạt 500 ngàn tỉ đồng tương đương khoảng 23 tỉ đô la Mỹ.

Với một đóng góp như vậy, có thể nói rằng du lịch Việt Nam phát huy một tách tích cực và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế xã hội, riêng du lịch sẽ đóng góp xấp xỉ 1% vào 6,7% mức tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2017”.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng The Guide Awards, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết:

“Ngày du lịch thế giới năm nay vừa được tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp quốc tổ chức tại Qatar với chủ đề “Du lịch bền vững – cách thức để phát triển” (Sustainable tourism – a tool for development) với mục tiêu tôn vinh những giá trị bền vững trong các kế hoạch phát triển du lịch, đóng góp và tác động trực tiếp vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế của các quốc gia, khu vực và toàn thế giới.

Đồng thời, vào tháng 1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị Quyết 08/NQ-TW về phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, và đưa Du lịch Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đây thực sự là một áp lực không hề nhỏ đối với toàn ngành du lịch, với các cơ quan quản lý, địa phương và cả doanh nghiệp khi mà những bất cập, hạn chế nội tại của ngành, của chuỗi du lịch đã được nhận diện rõ nét nhưng chưa có những giải pháp xử lý triệt để".

"Nguồn tài nguyên du lịch Việt Nam rất nhiều, nhưng khai thác mới dừng ở bề nổi, khai thác cái sẵn có chưa phát huy giá trị của tài nguyên.

Sự xung đột về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh tế và các ngành, tầm nhìn ngắn hạn và hạn chế về công nghệ dẫn tới một số tài nguyên du lịch bị tàn phá, sử dụng sai mục đích... tác động tiêu cực tới phát triển du lịch bền vững", ông Nguyễn Phú Bình bày tỏ sự trăn trở với ngành du lịch Việt Nam.

“Là tờ Tạp chí du lịch bằng Tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam, gần 20 năm qua, The Guide tự hào là người bạn đồng hành chân thành của ngành Du lịch Việt Nam”, Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu.

“Đúng như tên gọi của tờ tạp chí- là ‘cẩm nang dẫn đường’ về du lịch- chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho bạn đọc là người nước ngoài về muôn mặt đời sống, cũng như văn hóa của Việt Nam khi họ tới đây. Nói theo cách khác, The Guide là ‘cầu nối’ giữa ngành du lịch Việt Nam và bạn bè quốc tế”, Giáo sư Đào Nguyên Cát nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư, The Guide Awards còn là một “sân chơi” lành mạnh cho các doanh nghiệp.

Tại đây, họ được vinh danh, được thể hiện mình và được trao cơ hội đưa ra những cam kết phục vụ hết mình tới khách hàng cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.