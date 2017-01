30 lời chúc Tết Đinh Dậu 2017 ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô

1. Chúc mừng các thầy cô nhân dịp năm mới. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

Dù đi khắp bốn phương trời, mãi nhớ về Người!

Thầy cô như ánh nến soi tỏ đêm khuya

Như tấm bảng đen vẽ nên kiến thức trong mỗi học trò

Dẫu mai đi bốn phương trời

Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.

2. Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề gì cao quý bằng nghề dạy học. Chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, bình an, công tác tốt và gia đình hạnh phúc.

3. Kính thưa thầy, ngày đầu xuân năm mới, con xin kính chúc thầy cô và gia quyến vạn sự an khang để dẫn dắt chúng con nên người.

Con xin kính chúc thầy cô suốt đời hạnh phúc, kính chúc thầy cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục.

4. Nhân dịp năm mới, em xin gởi đến quý Thầy Cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức.

Kính chúc quý Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

5. Nhân dịp năm mới Con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con: “Chúc Thầy Cô năm mới hạnh phúc sức khỏe”.

6. Mừng Xuân chúc Tết đến Cô Thầy

Dồi dào sức khoẻ ông bà thọ

Ấm cúng bình an cháu chắt đầy

Vận hạn Thiên Di mừng gặp gỡ

Yên lành Bản Mệnh vững vàng may

Gia tăng Phúc Đức nhà êm ả

Thắng lợi an khang hạnh phúc xây.

7. Nhân dịp năm mới con chúc mừng các thầy cô luôn tươi trẻ để có những bài học hay cho thế hệ trẻ ngày nay.

Sang năm mới con xin kính chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho các em những lứa học sinh tiếp bước vào đời trở thành con người có ích cho Xã hội, có tài góp sức xây dựng đất nước.

8. Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em.

10. Nhân dịp năm mới, con chúc các thầy cô luôn khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình lớn khôn và thành người.

11. Mãi mãi bên em tiếng Thầy vang vọng

Đã xa rồi mà cứ ngỡ hôm qua

Bao lữ khách đi về trên bến vắng

Người qua sông ai nhớ bến sông đời

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ

Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi

KÍNH CHÚC THẦY CÔ NĂM MỚI AN KHANH THỊNH VƯỢNG GIA ĐÌNH SỨC KHỎE



12. Xuân Chúc Thầy

Xuân mới đến, 2017

Sự bình an, sánh bước cùng Thầy

Gia đình, hạnh phúc sum vầy

An khang, Thịnh vượng, ngày ngày luôn xuân

Công danh giữa chốn thương trường

Trên yêu, dưới mến, cầm cương vững vàng

Chiến công, thành tựu huy hoàng

Luôn mang ý đẹp, Rạng danh công thầy



13. Xuân chúc Cô

Xuân mới 2017

Con chúc Cô vạn ý viên thành

Gia Đình hưởng trọn yên Bình

Lộc tài thịnh vượng, thắm tình như xuân

Trên yêu mến, dưới thương toại ý

Công danh luôn thành ý, toại lòng

Cô luôn kết quả, thành công

Xuân vui hoa nở, tổ tông mĩm cười.



15. Năm mới đến em chúc thầy cô năm mới An Khang Thịnh Vượng, sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Chúc thầy và toàn thể học trò của thầy cô năm học thành công và nhiều học sinh giỏi.



17. Năm mới "con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con". Con chúc thầy cô năm mới hạnh phúc sức khỏe.



18. Chấp bút tìm vần, xuân ùa đến

Hai năm có lẻ, biết danh thầy

Cảm đức, mến tài trò gửi đến

Mấy vần thơ nhỏ chúc xuân nay!

Tóc ơi, đừng có thêm sợi bạc

Tâm hồn đừng cỗi, mãi màu xanh

Nụ cười sáng mãi như sao ngọc

Gót hài thư thái, nhẹ bước nhân

Trước thềm năm cũ sang năm mới

Chúc thầy muôn tuổi mãi là xuân!



19. Kính chúc quý Thầy Cô và gia đình một năm mới Đinh Dậu SỨC KHỎE DỒI DÀO, VẠN SỰ NHƯ Ý



20. Kính chúc quý thầy cô và đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ và an bình...

21. Sang năm Đinh Dậu 2017, kính chúc quý Thầy, quý Cô cùng tất cả các anh chị, các bạn một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào. Công danh thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công.

22. Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em.



24. Thật hạnh phúc làm sao khi mỗi ngày chúng con đi đến lớp: lại được biết thêm những điều mới, lại được hiểu thêm về cuộc sống này và đặc biệt hơn là lại được thấy khuôn mặt thân thương, nụ cười dịu hiền và dáng vẻ hăng say giảng bài cho chúng con của thầy cô.

Chúng con đang cùng đi trên một chuyến đò qua con sông rộng mênh mông: của tri thức. Và nhiều lúc con tự hỏi mình rằng: nếu không có các thầy, các cô thì làm sao chúng con có thể chèo chống để đi được hết dòng sông tri thức?



25. Em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các thầy cô



26. Kính thưa thày, ngày đầu xuân năm mới, con xin kính chúc thày cô và gia quyến vạn sự an khang để dẫn dắt chúng con nên người.

- Con xin kính chúc thày cô suốt đời hạnh phúc, kính chúc thày cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thày cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục!



27. Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, xin kính chúc thầy cô, thành công tiếp nối thành công trong sự nghiệp giáo dục, nhận nhiều huân, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, xứng đáng là nhà giáo ưu tú...



28. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng,

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ,

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết,

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn,

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.



29. Mừng xuân mới ta thêm tuổi mới!

Xuân nay qua xuân mai lại tới

Cành mai vàng nhú những chồi biếc,

Dấn thân vào sương sớm ngày xuân.



Chúc hết mọi người luôn mạnh khỏe,

Tết An Khang hạnh phúc tràn đầy.

Thầy phơi phới trong niềm vui mới,

Cô mím cười với niềm hân hoan.



30. Đã lâu không gặp lại thầy

Thầy ơi, còn khỏe như ngày hôm nao?

Cười vui như cái thủa nào

Bao nhiêu tâm huyết thầy trao học trò

Nhớ thầy em viết bài thơ

Tặng thầy trọn nghĩa học trò chúng em

Hai mươi thầy mở ra xem

Để lòng lại nhớ chúng em ngày nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào

Một trời ký ức tràn vào thơ em!