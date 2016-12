Cả nước sôi nổi kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 21/12, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức khánh thành Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và cắt băng khánh thành, thắp hương, trồng cây lưu niệm.



Công trình được xây dựng trên diện tích gần 1.000 m2 nằm trong khu Trung tâm văn hóa huyện thuộc thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.

Đây là công trình đầu tiên ghi ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Qua đó, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành ghi ơn công lao to lớn của 490 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

* Chiều 2112, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (đóng tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.



Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, chiến sĩ, bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí yêu cầu Sư đoàn 9 tập trung xây dựng sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không bị động, bất ngờ.



* Tối 21/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam”. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại chương trình, khán giả giao lưu với những cán bộ, chiến sĩ và người nhà... đã, đang công tác, sinh sống tại các vùng biển, đảo của đất nước.



* Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 39 mẹ.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao danh hiệu cho gia đình các mẹ được vinh dự truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt này, đồng thời ca ngợi công lao sự hy sinh cao cả của các mẹ đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.



Hiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1.066 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 1.021 mẹ đã mất.

* Chiều 21/12, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” do Chủ tịch nước trao tặng thân nhân của gia đình hai mẹ: Bùi Thị Mau, nguyên quán xã An Đông, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Thung (Như), nguyên quán xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).



Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng trao tặng 24 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.



* Chiều 21/12, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Đồng chí GS, TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng GD-ĐT dự.



Thời gian qua, Vụ Giáo dục Quốc phòng đã tích cực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh; đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý.

Với những thành tích đạt được, Vụ Giáo dục Quốc phòng đã được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; ba Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Vụ Giáo dục Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng.



* Chiều qua, tỉnh Hà Giang tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.



Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Hà Giang luôn phát huy truyền thống anh hùng, trung thành, dũng cảm, sát cánh cùng nhân dân trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Hà Giang có hơn 700 lượt cán bộ chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện sát cánh cùng nhân dân Lào chiến đấu trong các cuộc chiến tranh.