Chất độc nghi sát hại ông Kim Jong-Nam ở đâu trong Luật của ta?

Sáng 20/2, tại kỳ họp thứ 7 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về một số vấn đề lớn liên quan đến dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số100/2015/QH13 (BLHS).

Có 10 vấn đề được các đại biểu quan tâm như:

"Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi (Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015);

Về tội vi phạm quy định trong hoat động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Về tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235 của Bộ luật Hình sự); về việc quy định "lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định"...

Trong đó, nhiều đại biểu tỏ ra lo lắng về vấn đề liên quan đến tội danh về an toàn thực phẩm tại (Điều 317, Bộ luật Hình sự).

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng:

“Vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm là rất bức xúc hiện nay. Đó cũng là lý do Quốc hội lựa chọn an toàn thực phẩm là chuyên đề giám sát tối cao.

Qua sơ kết công tác giám sát thời gian qua cho thấy, vấn đề An toàn thực phẩm ở mức độ báo động. Có một số địa phương đã đến giới hạn đỏ.

Nhiều cuộc làm việc đã kết luận như thế, kể cả làm việc Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây cũng kết luận.

Đặc biệt, gần đây, vụ ngộ độc thực phẩm ở tỉnh Lai Châu khiến 8 người chết, 27 người nhập viện; ở tỉnh Hà Giang hơn 60 người ngộ độc thực phẩm… Rõ ràng, quá trình này diễn biến phức tạp.

Môi trường có sạch không, sản xuất có sạch không, chế biến có sạch không, bảo quản có sạch không… Có thể thấy qua kiểm tra thực tế, tất cả các công đoạn đều vi phạm, có nhiều vụ việc nghiêm trọng”.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì Ủy ban Tư pháp đang hướng sửa đổi Điều 317 theo hướng giảm nhẹ đi.

Vừa qua, tính số vụ ngộ độc thực phẩm lên đến hàng ngàn vụ, số người chết trong 5 năm qua là không lớn nhưng số người mắc bệnh là rất lớn ví dụ như ung thư.

Thậm chí, có rất nhiều đại biểu Quốc hội từng đau đáu về con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế.

Nếu theo quy định trong dự thảo luật sửa đổi thì chả xử lý được ai. Nhiều thực phẩm cấm rồi vẫn sử dụng hóa chất kháng sinh không được phép sử dụng vẫn dùng…

Liên quan đến tội Gây ô nhiễm môi trường (Điều 235), dự thảo do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày cho biết:

“Luật dự kiến chỉnh lý một bước theo hướng hạ thấp một số mức định lượng về môi trường.

Tuy nhiên, do đây là nội dung chuyên ngành sâu nhưng hiện chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ngành nên Ủy ban Tư pháp sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan, đồng thời đề nghị Chính phủ có ý kiến chính thức về nội dung này”.

Về điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng bày tỏ sự không đồng tình với bà Nga và cho rằng:

“Kể cả tội về môi trường vô cùng nghiêm trọng, nhưng với quy định trong dự thảo luật này rất khó xử lý.

Gây phóng xạ mà trên 3 lần mức bình thường là thế nào? Có phóng xạ đã là phát hoảng rồi mà còn quy định mức, như thế tôi cho rằng không nghiêm, càng rối.

Bên cạnh đó, cùng 1 điều, có nhiều mức xử phạt khác nhau nhưng hành vi giống nhau. Cho nên nếu không thận trọng lại rơi vào vết xe cũ, do đó phải hết sức lưu ý”.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ủy ban Tư pháp có sự thống nhất các cơ quan liên quan, trình ra Quốc hội cần có phương án chọn về xử lý với ô nhiễm môi trường.

Chính Ủy ban Tư pháp phải lựa chọn phương án xem cái nào nhiều ưu điểm hơn chứ không chỉ đưa ra các lựa chọn như vậy”.

Cùng đưa ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nhất trí với ý kiến của 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và cho rằng:

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ bản giữ nhiều mức định lượng xả thải như Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Liên quan đến quy định về việc bổ sung quy định “lá, rể, thân, cây, cành, hoa, quả, các cây khác do Chính phủ quy định” vào các điều 249, 250, 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015, ông Phan Xuân Dũng cho rằng:

“Bổ sung quy định lá, rể, thân, cây, cành, hoa, quả, có nên bổ sung một số nữa không.

Bởi vừa rồi xuất hiện thêm loại chế phẩm từ các cây thuốc vô cùng nguy hiểm.

Ví dụ như vụ vừa rồi ở Malaysia, người nhà của lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị giết bởi chế phẩm sinh học được chế xuất từ cây lá trong tự nhiên.

Đó chính là chất lỏng chỉ cần vuốt lên mặt sau thời gian vài giây thôi là ra đi ngay.

Cái đó đang ở đâu, quy định như thế nào trong Bộ luật Hình sự. Có cần quy định rõ về vấn đề này không. Cái này rất nguy hiểm”.

Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm:

“Tôi rất nhất trí với Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, sửa luật là cần thiết để tránh hình sự tràn lan, tránh trường hợp người dân vô tình không biết chất cấm vẫn sử dụng.

Thế nhưng, không thể nương nhẹ hành vi nguy hiểm trong xã hội, nên có những cái sử dụng chất cấm phải xử lý. Đề nghị Chính phủ có ý kiến chính thức về vấn đề này”.