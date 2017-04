Cháy ở các trường mầm non tư thục, nguy cơ cao

(GDVN) - Theo quy định, các trường mầm non chỉ tổ chức dạy học từ tầng 3 trở xuống nhưng thực tế hiện nay có nhiều trường học được tổ chức học ở tầng 4, tầng 5, tầng 6.

Chiều 11/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, đại diện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đề cập một số vấn đề dư luận quan tâm trong công tác phòng cháy thời gian qua.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, trong quý I/2017, trên địa bàn Thành phố xảy ra 291 vụ cháy, trong đó: cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 4 vụ (1 người chết, 3 vụ thiệt hại về tài sản trên 3 tỷ đồng).

So với cùng kỳ 2016, cháy nghiêm trọng tăng một vụ, cháy trung bình giảm 2 vụ, chảy nhỏ tăng 18 vụ, giảm 1 người chết, thiệt hại tài sản giảm khoảng 30 tỷ đồng.

Đánh gia tình hình, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho rằng, tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân như các loại hình dịch vụ gia tăng, tốc độ gia tăng rất nhanh, hạ tầng xã hội lạc hậu, xuống cấp.

Có những vấn đề thuộc về lịch sử để lại như ngõ nhỏ, vấn đề giao thông, nguồn nước, quy hoạch đô thị. Ngoài ra, còn có ý thức, nhận thức của người dân trong đó có những người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình rất hạn chế, xem nhẹ.

Cũng liên quan đến cháy nổ, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm: “Vấn đề phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà chung cư, trong các nhà hàng karaoke tới đây sẽ làm rất chặt theo quy định của pháp luật.

Việc, Hà Nội có tới 1077 công trình cao tầng (chung cư, văn phòng, nhà đa năng) nhưng đang tồn tại tình trạng giao thông xung quanh bị lấn chiếm, các quầy hàng mọc lên để kinh doanh điều này dẫn tới việc khi tiến hành cháy nổ rất khó để vận hành máy móc tiếp cận với hiện trường.

Tình trạng khoảng cách phòng cháy chữa cháy khi nghiệm thu tốt, nhưng khi đi vào sử dụng bị lấn chiếm, vô hiệu hóa.

Mỗi năm, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành kiểm tra các nhà cao tầng ít nhất là 4 lượt. Nếu phát hiện sẽ phạt và phạt rất mạnh vì thế, hiện người dân và chủ đầu tư có xu hướng tốt lên, ý thức người dân tăng lên.

Đối với những tòa nhà vi phạm và chưa tiến hành nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào sự dụng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã bắt buộc mời các chủ đầu tư lên làm việc và viết cam kết phải hoàn thiện trong thời gian tới.

Nguy cơ cháy ở các chợ, trung tâm thương mại cũng là vấn đề đáng chú ý, liên tục kiểm tra nhắc nhở.

Tất cả các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đưa vào hoạt động, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư, chính quyền các cấp, lực lượng phòng cháy chữa cháy chỉ 4 lần kiểm tra/năm.

Hiện các chủ đầu tư 100% cam kết hoàn thành và nhiều công trình đã được nghiệm thu.

Đối với các trường học, các trường Trung học, Tiểu học hiện đa số xây dựng hành lang ngoài nên nguy cơ cháy nổ hạn chế.

Một số trường mới xây dựng hành lang trong nguy cơ cháy nổ vẫn tồn tại nhưng không lớn.

Vấn đề đáng lo nhất đó chính là các trường mầm non tư thục. Vì theo quy định trường mầm non hoạt động từ tầng 3 trở xuống. Nhưng hiện tại, tình trạng trường mần non có nhà 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng rất phổ biến”.

Trao đổi với phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh hết sức trăn trở về vấn đề này.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Đây là một chuyên đề lớn mà Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội hết mực quan tâm và đang tìm cách để giải quyết. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trong công tác tuyên truyền và giải quyết thực trạng này".

Qua trao đổi có thể thấy, vấn đề cháy nổ trong quý I năm nay không xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhưng từ thực trạng trên cần thiết phải có những giải pháp kịp thời để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy.

Đặc biệt, vấn đề cháy nổ tại các trường mầm non tư thục hiện nay cần thiết phải được siết chặt hơn trong công tác quản lý và cấp phép hoạt động.