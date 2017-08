Đến 2020 phải giảm 10% công chức, viên chức

Chiều ngày 25/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Ban, Bộ, ngành trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình kinh tế, xã hội; việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; về triển khai các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng đề án khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Về vấn đề tiền lương, an sinh xã hội, Phó Thủ tướng cho biết trong tổ chức sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cần rà soát lại đội ngũ, nhất là cán bộ y tế, kế toán tại trường học, rà soát sắp xếp lại điểm trường, bảo đảm giảm biên chế gắn với giảm chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp; thực hiện đồng thời giảm đầu mối đơn vị và giảm biên chế nhưng giảm đầu mối có tác động rất lớn tới giảm chi phí thường xuyên trong chi ngân sách nhà nước.

Dự kiến từ nay tới năm 2020 sẽ giảm 10% số lượng đầu mối với 6.000 đơn vị và giảm tiếp 10% công chức, viên chức.

Hiện nay theo số liệu mới nhất cả nước có 240.000 viên chức sự nghiệp (bao gồm cả viên chức theo Nghị định số 68 của Chính phủ) là con số rất lớn.

Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết quy định cơ bản từ nay tới năm 2020 sẽ cơ bản chấm dứt các loại viên chức theo hợp đồng khác.

Về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao trong 7 tháng vừa qua, GRDP tăng 9,6% cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và đang chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh” khi giảm tỷ lệ thu ngân sách nhà nước từ than từ 57% năm 2011 xuống 51% năm 2016; tăng tỷ trọng dịch vụ lên 41,2% năm 2016.

Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm đạt hơn 21.000 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch, trong đó thu nội địa chiếm 73%, đứng thứ 4 cả nước về kết quả thu nội địa.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh trong điều kiện tiêu thụ than giảm phải tính toán cơ cấu lại hoạt động, đổi mới kỹ thuật, công nghệ để giảm chi phí khai thác than, gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp quan trọng của Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Quảng Ninh triển khai hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và hàng nhái.