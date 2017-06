Gần 400 điển hình tiên tiến được tuyên dương toàn quốc năm 2017

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2017), Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Đây là dịp để các điển hình tiêu biểu trong toàn quốc được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, học tập, rèn luyện, công tác.

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 10/6/2017 tại Cung văn hóa hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Thành phần đại biểu khách mời có khoảng 120 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố,

Đại diện các bộ, ngành, địa phương và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các cơ quan truyền thông.

Và 377 gương mặt điển hình tiên tiến sẽ tham dự Lễ tuyên dương.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Thông qua biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Lễ tuyên dương nhằm tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; Góp phần khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương và cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020).

Để chuẩn bị Lễ tuyên dương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương đã tiến hành lựa chọn, giới thiệu các gương mặt điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ Tổ quốc;

Các điển hình vượt khó vươn lên; điển hình trong khởi nghiệp, lập nghiệp và trong hoạt động văn hóa, xã hội; các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc các địa phương và bộ, ngành.

Trên cơ sở giới thiệu của các bộ, ngành địa phương, tính tới thời điểm này, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương triệu tập 377 điển hình tiên tiến tham dự Lễ tuyên dương.

Trong đó, đại biểu do địa phương giới thiệu chiếm 69% (261 đại biểu); đại biểu do bộ, ngành giới thiệu 31% (116 đại biểu);

Đại biểu tập thể 12%, cá nhân 88% (trong đó đại biểu là người trực tiếp lao động sản xuất, công tác: 86%);

Đại biểu ngành kinh tế 14%; quốc phòng an ninh 16%, văn hóa xã hội, y tế giáo dục 19%, các lĩnh vực khác 51%;

Đại biểu nữ 20%; đại biểu trẻ 13%;

Đại biểu lớn tuổi nhất là ông Vũ Văn Thuật, 71 tuổi, nông dân xã Thống Kê, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Huỳnh Hoàng Khánh, 14 tuổi là học sinh lớp 8, Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang.

Đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đại diện cho các dân tộc Kinh, Thái, Chăm, Ê đê, Mường, Tày, Nùng; với một số tôn giáo như Đạo Phật, Công giáo, Bà La Môn.

Nổi bật là những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống, như Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, vận động viên đầu tiên của Việt Nam đạt được Huy chương Vàng tại Thế vận hội Olympic, tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử 70 năm của thể thao Việt Nam.

Ông Trần Hữu Đậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tiêu biểu trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, số hóa công tác quản lý địa bàn.

Doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện nghèo 30a tại Hà Giang là bà Nguyễn Thị Lan Dung vừa phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, vừa làm tốt công tác xã hội;

Công nhân Trương Thái Sơn được mệnh danh là “Vua sáng kiến” của công ty Điện lực Chợ Lớn với hàng chục sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng;

Nông dân Vũ Văn Bằng ở Thôn 1, xã Hòa Nam. Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng điển hình trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”;

Đại úy Phạm Ngọc Anh, Đội trưởng Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, ma túy, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

Đại úy Quản Đình Dương, Thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4033, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2, Bộ Quốc phòng;

Bà Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuy bị tai nạn cụt cả hai chân nhưng với tinh thần “tàn nhưng không phế” đã thành lập và duy trì hoạt động của Thư viện sách nói dành cho người mù.

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, dũng cảm cùng đồng nghiệp cứu 15 cháu nhỏ thoát khỏi nước lũ.

Ông Triệu Văn Chòi, Bí thư Đảng ủy xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường và xây dựng trường học.

Em Huỳnh Hoàng Khánh và em Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang sáng tạo mô hình “Đập ngăn mặn thông minh”, đạt giải ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016-2017…

Với những nhiệm vụ, hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau, song gần 400 điển hình tiên tiến tham dự Lễ tuyên dương đều là những tấm gương tiêu biểu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, làm sáng ngời truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước trong thời gian qua.

Để xem chi tiết danh sách điển hình tiên tiến năm 2017, bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ: http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/