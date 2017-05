Thời gian qua, địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Nguyên nhân chính là do linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên (xã An Hòa) và linh mục Nguyễn Đình Thục lợi dụng danh nghĩa khiếu kiện đối với Công ty Formosa liên quan đến sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung liên tục kích động, tụ tập giáo dân tổ chức hoạt động tuần hành trái pháp luật.

Đặc biệt, trong các ngày 29 và 30/4, linh mục Đặng Hữu Nam đã ép buộc để tụ tập một số bà con giáo dân trên địa bàn nhằm rao giảng, tuyên truyền, bịa đặt nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ.

Không chỉ vậy, vị linh mục này bằng những lời lẽ hết sức phản động đã trắng trợn bịa đặt, bóp méo lịch sử, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng của Chiến thắng 30/4 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta...

Luận điệu phản động, hành vi ngang ngược của linh mục Đặng Hữu Nam khiến người dân địa phương hết sức bức xúc, phẫn nộ.

Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức cuộc họp, kiến nghị chính quyền phải xử lý nghiêm hành vi chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của vị linh mục này theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị của Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu nêu rõ: Đặng Hữu Nam là kẻ phản động đội lốt linh mục.



Đúng như phân tích của các cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu, luận điệu sai trái và những hành vi ngang ngược của Đặng Hữu Nam thể hiện rõ bản chất của kẻ phản động.

Việc làm của Đặng Hữu Nam là hành vi phản động đội lốt linh mục, lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự đoàn kết trong đồng bào lương-giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm, phủ nhận công lao, đóng góp của hàng chục triệu đồng bào, chiến sĩ ưu tú trong sự nghiệp đấu tranhgiải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Và mục đích cuối cùng là chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại truyền thống "Kính Chúa yêu nước" của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam.

Cùng với Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục có lịch sử chống đối chính quyền.

Cách đây chưa lâu, dưới sự kích động của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, một số bà con giáo dân đã tụ tập, kéo vào Hà Tĩnh để kiện Công ty Formosa khiến Quốc lộ 1A ách tắc suốt nhiều giờ, buộc lãnh đạo tỉnh phải đến hiện trường kêu gọi đám đông giải tán và thực hiện quyền khiếu kiện đúng pháp luật.

Từ sự kích động của Nguyễn Đình Thục, nhiều đối tượng quá khích đã dùng gạch, đá tấn công lực lượng chức năng, làm một số xe công vụ bị hư hại...



Trở lại sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có các giải pháp khẩn trương, cụ thể và thống nhất xử lý với việc Công ty Formosa phải bồi thường thỏa đáng...

Việc tiếp tục lợi dụng sự cố này để xúi giục, kích động giáo dân tụ tập biểu tình trái pháp luật là hành vi cố ý chống phá và gây rối...

Hành vi lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.



Rồi đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nhưng trước thực trạng như đã nêu, điều cần thiết lúc này là phải ngăn chặn ngay Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và những đối tượng có vai trò cầm đầu, không để những phần tử này tiếp tục tuyên truyền, kích động, gây tác động xấu đến giáo dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.