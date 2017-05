Ngăn chặn hành vi sai trái của các linh mục cực đoan

Những ngày gần đây, một số linh mục thuộc Giáo phận Vinh liên tục có những hành động, lời nói xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, phỉ báng và bất hợp tác với chính quyền địa phương.

Từ tháng 4/2016 đến nay, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, họ không ngừng hô hào, lôi kéo giáo dân tổ chức tuần hành dưới danh nghĩa phản đối Công ty Formosa.

Không dừng lại ở đó, trong ngày 29 và 30/4/2017, các linh mục như: Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa; linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc (đều thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tiếp tục tập hợp giáo dân trong xứ để tuần hành, rao giảng với nội dung phỉ báng chiến thắng 30/4/1975, phủ nhận công lao, sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Những lời lẽ vô ơn và vô văn hóa của Đặng Hữu Nam trong buổi rao giảng ngày 29 và 30/4 tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên tạo ra sự phẫn nộ trong dư luận cả nước nói chung; nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, nhất là những cựu chiến binh đã từng tham gia các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Những hành vi ngông cuồng, cực đoan

Điểm lại thời gian hoạt động của hai linh mục nói trên thì thấy: Từ năm 2010, Nguyễn Đình Thục được giao làm quản xứ Song Ngọc.

Ngay sau đó, Nguyễn Đình Thục đã có những hoạt động tuyên truyền trái phép tại một số huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An.

Đến năm 2012, linh mục này trực tiếp châm ngòi gây ra vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An.

Dường như Nguyễn Đình Thục coi đây là một “chiến tích” nên suốt quãng thời gian sau đó, linh mục này liên tục lôi kéo, kích động giáo dân tham gia các vụ việc gây rối, làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Suốt từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Đình Thục thường xuyên có những hành động như lôi kéo tụ tập đông người, tuần hành trái phép, tổ chức rao giảng với những lời lẽ nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật gây bất bình trong nhân dân.

Gần đây nhất, ngày 26/4, Nguyễn Đình Thục cùng Đặng Hữu Nam huy động giáo dân kéo đến trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu để gây rối.

Còn với Đặng Hữu Nam, mang trong đầu tư tưởng cực đoan, phản động, nên suốt từ năm 2008, sau khi được giao làm quản xứ Tân Hội (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh), Đặng Hữu Nam đã sớm bộc lộ tư tưởng cực đoan thông qua việc biến các buổi rao giảng, các buổi lễ của nhà thờ thành các buổi nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc và phỉ báng lịch sử...

Liên tục từ đó đến nay, khi được thuyên chuyển đến giáo xứ nào thì Đặng Hữu Nam cũng đều biến giáo xứ ấy thành những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Bản thân Đặng Hữu Nam đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như: Tổ chức tấn công người thi hành công vụ (tháng 7/2009); tổ chức hủy hoại tài sản của công dân (gia đình anh Đậu Văn Sơn, ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); tổ chức bắt giữ trái phép các chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ (tháng 5/2013); đánh người gây thương tích (đối với cháu Nguyễn Văn Lực và ông Nguyễn Vĩnh Lai, đều ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tháng 12/2016)...

Hầu hết các buổi rao giảng của Đặng Hữu Nam đều có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ; nhiều lần lôi kéo, kích động bà con giáo dân bất hợp tác với chính quyền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhất là từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh ven biển miền Trung, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và một số linh mục cực đoan khác coi đây là cơ hội để thực hiện mưu đồ tập hợp lực lượng, khoa trương thanh thế.

Vì vậy liên tục từ tháng 4/2016 đến nay, Đặng Hữu Nam cùng Nguyễn Đình Thục và một số giáo dân có nhận thức lệch lạc thường xuyên tổ chức các cuộc tuần hành (có tính chất định kỳ) để phản đối Công ty Formosa, đòi đuổi công ty này ra khỏi Việt Nam.

Kẻ phản động đội lốt linh mục (GDVN) - Ngày 29 và 30/4, linh mục Đặng Hữu Nam đã ép buộc để tụ tập một số bà con giáo dân trên địa bàn nhằm rao giảng, tuyên truyền, bịa đặt nói xấu Đảng, Nhà nước..

Chính Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục nhiều lần huy động giáo dân mang vật cản ra ngăn chặn các tuyến quốc lộ, gây đình trệ, rối loạn về giao thông.

Khi lực lượng chức năng vận động giải tỏa thì các linh mục nói trên đã xúi bẩy, kích động một số giáo dân chống lại lực lượng chức năng...

Những việc làm của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục chính là nhằm tập hợp lực lượng hòng hình thành thế lực đối trọng với chính quyền địa phương.

Có lẽ đây mới là mưu đồ sâu xa của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục.

Ngoài những việc làm trên, Đặng Hữu Nam còn câu kết với một số đối tượng thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân cùng các đối tượng có tư tưởng cực đoan khác để nhận “tài trợ”.

Việc này đã được chính Đặng Hữu Nam thừa nhận trong buổi rao giảng tại giáo xứ Phú Yên ngày 24/9/2016, rằng: “... lâu nay, bà con nghĩ cha làm gì mà nhiều tiền. Hôm nay, cha nói cho bà con biết là cha nhận tiền của Việt Tân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm...”.

Và trên thực tế, Đặng Hữu Nam nhiều lần nhận tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có một lần nhận từ một linh mục thuộc dòng Chúa cứu thế ở Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hơn 348 triệu đồng và gần 2.000USD.

Giọt nước đã tràn ly

Tiếp tục chuỗi hoạt động ngày càng lộ rõ tính chất phản động, đi ngược lại lợi ích dân tộc và giáo lý, giáo luật, trong các ngày 29 và 30/4, Đặng Hữu Nam đã có những buổi rao giảng với những ngôn từ xấc xược, phỉ báng và phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của chiến thắng lịch sử 30/4/1975 - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm thời đại Hồ Chí Minh.

Trong bài rao giảng này, Đặng Hữu Nam đánh đồng sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả mạng sống của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc với cái chết của những kẻ theo giặc.

Đặng Hữu Nam rao giảng rằng: “... Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do; ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người; ngày đã làm cho đất nước tang thương; ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói; ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển... Ngày 30/4 là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”.

Với những lời lẽ bóp méo, thóa mạ lịch sử như trên, Đặng Hữu Nam đã phủ nhận sự hy sinh gian khổ của quân và dân ta trong suốt 30 năm kháng chiến; xúc phạm danh dự và nhân phẩm đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ, cùng hàng triệu người dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh thân mình để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có Nam, có Thục và gia đình của họ.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 80/CV-CCB do đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ký ngày 2/5/2017, gửi tới các cơ quan chức năng và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội; Giám mục Giáo phận Vinh... chính thức phản đối Đặng Hữu Nam.

Nội dung công văn nêu rõ: “Là những cựu chiến binh-nhân danh những người trực tiếp chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước, đại diện cho hơn 173.000 hội viên cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, chúng tôi kịch liệt lên án, phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của linh mục Đặng Hữu Nam.

Cần có cách nhìn khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam (GDVN) - Không cá nhân, tổ chức nào được nhân danh Quyền con người để đứng ngoài xã hội, đứng trên pháp luật.

Chúng tôi khẳng định lời nói và việc làm của Đặng Hữu Nam là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, thể hiện bản chất phản động, chống đối, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta.

Những lời nói trên đã gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với cựu chiến binh chúng tôi”.

Những hành vi của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục trong thời gian qua cũng bị quần chúng nhân dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh miền Trung lên án, phản đối.

Ngày 5/5, trao đổi với chúng tôi, ngư dân Trần Xuân Học (thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết:

“Gia đình tôi sau khi nhận 30 triệu đồng đền bù thiệt hại về sự cố môi trường biển đã yên tâm sắm sửa ngư cụ, tu bổ chài lưới tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Mấy tháng nay, bà con trong thôn xóm đi biển đánh bắt được nhiều tôm, cá. Hiện nay, việc xả thải của Công ty Formosa đã được giám sát chặt chẽ nên chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn.

Bản thân tôi không biết vào mạng internet nhưng qua đài truyền hình, đài phát thanh và nghe con cháu kể lại, tôi cũng nắm được vụ việc linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân trong giáo xứ để tụ tập đông người, tuần hành, thậm chí lợi dụng trẻ em để nhân danh đòi quyền lợi cho người dân sau sự cố môi trường biển.

Hành động của các linh mục đó không hề mang lại lợi ích gì cho ngư dân chúng tôi mà là một hành vi coi thường pháp luật, thô bỉ và trắng trợn”.

Phản đối hành vi lôi kéo trẻ em vào các cuộc tuần hành của Đặng Hữu Nam, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho rằng:

“Việc lợi dụng lôi kéo trẻ em vào các cuộc tuần hành của linh mục Đặng Hữu Nam đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin trong mấy ngày qua.

Linh mục này bắt các em phải mặc áo in hình xương cá; bắt các em ra đường giữa trời nắng để cầm băng rôn, khẩu hiệu tham gia tuần hành...

Những hành vi đó của Đặng Hữu Nam đã gieo vào ý thức con trẻ những điều không tốt, làm mất đi các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là hành động làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của học sinh khi các em đang bước vào kỳ thi kết thúc năm học.

Hành động đó là bằng chứng xác thực cho thấy Đặng Hữu Nam đang lợi dụng sự cố môi trường biển để mưu đồ cá nhân.

Đặc biệt, việc Đặng Hữu Nam rao giảng trước bà con giáo dân bằng những lời lẽ bóp méo sự thật, phủ nhận lịch sử về chiến thắng 30/4/1975 chính là hành vi chia rẽ mối đoàn kết dân tộc-một hành vi không thể chấp nhận được...”.

Để phản đối hành vi xấc xược của Đặng Hữu Nam, sáng 6/5, hàng trăm người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cũng đã biểu tình yêu cầu Đặng Hữu Nam chấm dứt ngay những hành động vi phạm pháp luật, xuyên tạc lịch sử và đề nghị chính quyền địa phương áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để ngăn chặn Đặng Hữu Nam lặp lại những hành động tương tự.

Cần áp dụng biện pháp ngăn chặn

Ai cũng phải chấp hành nghiêm pháp luật (GDVN) - Bất kỳ người dân nào lương cũng như giáo sinh sống trên đất nước Việt Nam thì đều phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước.

Những gì các linh mục có tư tưởng cực đoan ở Giáo phận Vinh gây ra trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trong đó, Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục là hai người có những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất.

Trong công văn gửi các cơ quan chức năng, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Đặng Hữu Nam phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận của người chủ chăn, thay mặt Chúa trong việc rao giảng giáo lý, giáo luật ở giáo xứ mình đảm trách.

Các cựu chiến binh cũng yêu cầu Nam dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trận tự an toàn xã hội tại địa phương.

Yêu cầu Đặng Hữu Nam phải có lời xin lỗi cựu chiến binh nói chung, nhân dân, cựu chiến binh xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu nói riêng về những ngôn từ có tính phỉ báng, xuyên tạc lịch sử mà Nam đã nói trong ngày 29 và 30/4...

Đề nghị cơ quan chức năng các cấp có biện pháp kiên quyết ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động có tính phản động và có biện pháp xử lý Đặng Hữu Nam trước pháp luật.

Các cựu chiến binh cho rằng, những lời nói, hành động của Đặng Hữu Nam thể hiện trong thời gian vừa qua đã có đủ cơ sở để truy tố Nam trước pháp luật.

Các vị chức sắc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Vinh cũng cần nêu cao trách nhiệm của mình trong việc giáo huấn Đặng Hữu Nam thực hiện đúng chức phận của một linh mục, không thể để Đặng Hữu Nam lộng hành, lộng ngôn như thời gian vừa qua.

Ở đất nước ta, mọi công dân đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì không có lý gì các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục được phép sống và hành động vượt qua giới hạn của luật pháp.

Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đều là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lại là người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, nên càng phải hiểu rõ và tôn trọng pháp luật, giáo luật.

Đã đến lúc pháp luật phải ra tay, kiên quyết ngăn chặn, xử lý những kẻ cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vi phạm pháp luật, xâm hại cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.