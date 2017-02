Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản Michiko là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại nhằm nâng cao hiểu biết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Trong cuộc họp báo tối 28/2 tại khách sạn Pan Pacific Hanoi (số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình), Thư ký Báo chí của Nhà vua Nhật Bản ông Hatsuhisa Takashima cho biết đoàn Nhật Bản do Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko dẫn đầu đã có những ấn tượng ban đầu hết sức tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên đến Việt Nam khi chứng kiến rất nhiều người dân Việt Nam và Nhật Bản vẫy hoa và cờ hai nước chào đón đoàn trên đường từ sân bay trở về khách sạn Sheraton.



Ông Takashima cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này rất được Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko chờ đón bởi đây là cơ hội để Nhà vua và Hoàng hậu thăm lại tiêu bản paratype về một loài cá bống mới, được Hoàng Thái tử, nay là Nhà vua Nhật Bản Akihito, tìm thấy trên một nhánh của sông Cần Thơ và trao tặng cho trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1976.



Tiêu bản cá bống này hiện được trưng bày tại Bảo tàng sinh vật thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.



Cũng theo thư ký Báo chí của Nhà vua Nhật Bản, mỗi một du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản đều mong muốn tham quan thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto, hai địa điểm kết nối hiện tại và quá khứ của xứ sở mặt trời mọc để tiến gần hơn đến việc hiểu lịch sử, văn hóa, con người Nhật Bản.



Đó cũng chính là lý do trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko ghé thăm thủ đô Hà Nội và cố đô Huế.



Ông Takashima cho hay, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko rất trông chờ được thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn để so sánh sự tương đồng và khác biệt của nhã nhạc cung đình Huế với âm nhạc cung đình của Nhật Bản.

Hoàng hậu Nhật Bản Michiko là một người rất yêu thích âm nhạc, bà đệm đàn piano rất ăn ý cho Nhà vua Akihito khi người chơi cello.



Trong khuôn khổ cuộc họp báo, ông Takashima cũng cho biết, tại sân bay Haneda, Nhật Bản, Nhà vua Akihito cho biết chuyến thăm Việt Nam thể hiện thiện chí tốt đẹp giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nhà nước, dân tộc, diễn ra theo lời mời được nhắc lại nhiều lần từ phía lãnh đạo Việt Nam dành cho Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.



Theo Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản, chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản diễn ra không lâu sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đây là một sự ngẫu nhiên đầy thiện chí, là dịp để Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đáp lại tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.



Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2 đến ngày 5/3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.