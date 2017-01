(GDVN) - Lễ phát động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức vào chiều 5/1 tại Hà Nội.

Ngày 5/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Cùng tham dự lễ phát động có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo các Bộ, Ngành, Hội Nhà báo Việt Nam...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh giảm nghèo là một trong những chủ trương quan trọng rất được quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,25% vào cuối năm 2015.

Tính theo chuẩn nghèo đa chiều, đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 8,5%

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo từ 58,33% năm 2010 giảm xuống còn 28% vào năm 2015.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015, Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới.

Quốc hội cũng đã có quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết việc phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, cũng để phát hiện biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức mà có nhiều công lao đóng góp trong công tác giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau…

Phó Thủ tướng mong rằng cuộc thi sẽ là một giải pháp, cách làm mới trong tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sẽ huy động và thu hút được sự tham gia đông đảo các phóng viên, biên tập viên để tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Thông qua đó, khơi gợi được ý chí, phát huy tinh thần tự lực của người nghèo và của cộng đồng, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giảm nghèo bền vững.

Ông cũng đề nghị và giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và truyền thông cùng Hội nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, tiếp nhận các tác phẩm, hằng năm có sơ kết kinh nghiệm, tổ chức tổng kết cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, nhà báo và bạn đọc hãy viết những tác phẩm để tham gia cuộc thi.

Ông cũng kêu gọi các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo đài hãy viết những tác phẩm báo chí có chất lượng, tâm huyết, viết bằng trái tim về những chính sách cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới.

Bản thân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng hứa sẽ đóng góp một số tác phẩm, mỗi năm Bộ trưởng sẽ viết ít nhất 1-2 bài với tư cách nhà báo nhưng sẽ không tham gia tranh giải vì nằm trong ban tổ chức.

Các tác phẩm dự thi được tuyển chọn và đánh giá qua các tiêu chí cụ thể: Có tính thời sự cao, phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo;

phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp giảm nghèo; những sáng kiến, cách làm mới, mô hình giảm nghèo hiệu quả;

nêu gương điển hình trong các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020....

Điều kiện để gửi bài dự thi: Các tác phẩm dự thi phải chưa từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác.

Tác phẩm được đăng tải từ 11/9-10/9 năm trao giải cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và bản quyền tác phẩm.

Việc tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/9 năm trao giải cuộc thi (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Tổ thư ký cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải thưởng của cuộc thi sẽ được chia theo 5 loại hình báo chí: Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử.

Mỗi loại hình báo chí sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích, riêng loại hình báo in có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào dịp Ngày vì người nghèo - ngày 17/10 hằng năm. Cuộc gala tổng kết, trao giải và vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2020.