Phó Giám đốc Đại học Quốc gia làm Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Quân, sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Lê Quân tốt nghiệp cử nhân quản trị doanh nghiệp của Trường Đại học Thương mại, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, Thạc sĩ Quản trị chiến lược tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp).

Ông cũng là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được phong Phó giáo sư năm 2009, có nhiều công bố quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng trên thực tế.

Ông Lê Quân còn được biết đến là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện Café doanh nhân, Ngày nhân sự Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, ông Lê Quân có đóng góp quan trọng vào đổi mới quản trị đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An.

Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.