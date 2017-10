Plan Việt Nam: 31% em gái đã từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng

Chiều 19/10, Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố”.

Được biết, dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” tại thành phố Hà Nội và Cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố” do tổ chức Plan International Việt Nam sáng kiến, phát động và tổ chức.

Kêu gọi truyền thông chia sẻ thông tin phát động cuộc thi nhằm huy động sự tham gia của các bạn trẻ trong sản xuất phim truyền thông nhằm tạo nên sự thay đổi về một thành phố an toàn với em gái và an toàn với mọi người.

“Thành phố An toàn và thân thiện với em gái” là sáng kiến toàn cầu của Tổ chức Plan International nhằm giải quyết các nguy cơ ngày càng tăng cho các em gái trong độ tuổi vị thành niên ở các khu vực đô thị với mục tiêu là xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, có trách nhiệm với và cho các em gái có tính đến sự đa dạng của các em.

Chương trình được thực hiện tại 5 thành phố trên thế giới, bao gồm: Cairo (Ai Cập); Delhi (Ấn Độ), Hà Nội (Việt Nam); Kampala (Uganda) và Lima (Peru).

Tại Việt Nam, Tổ chức Plan International Việt Nam hợp tác với các cơ quan chính phủ như Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), các tổ chức phi chính phủ trong nước triển khai thực hiện dự án tại thành phố Hà Nội từ năm 2013.

Cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố” do Tổ chức Plan International Việt Nam và IYOURTV phối hợp tổ chức.

Mục đích cuộc thi nhằm tạo cơ hội thực hiện các ý tưởng truyền thông sáng tạo về sự an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố thông qua sản xuất các bộ phim ngắn của các nhóm bạn trẻ là học sinh trung học phổ thông, sinh viên đang sinh sống và học tập tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan International Việt Nam đang thực hiện tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo bà Lê Quỳnh Lan – Quản lý vùng Hà Nội (Tổ chức Plan International Việt Nam) cho biết: "Theo kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy 31% trong số 1.128 các em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt.

Đáng nói, 45% người trả lời rong khảo sát không làm gì khi nhìn thấy quấy rối tình dục nơi công cộng và 20% không can thiệp khi nhín thấy em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt.

Mục đích cuộc thi hướng đến là an toàn và thân thiện với các em gái cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Cùng chung tay bảo vệ các em gái nơi công cộng”.

Cuộc thi sẽ bao gồm hai vòng thi. Vòng sơ khảo cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 19/10 đến 24/11 và lễ công bố trao giải và tập huấn sẽ vào ngày 30/11.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 1/12/2017 đến ngày 11/2/2018. Đêm chung kết vào ngày 2/03/2018.

Giải thưởng cao nhất là 15 triệu đồng và giải thấp nhất 3 triệu đồng.