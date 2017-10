Sẽ xét trách nhiệm cá nhân vụ học sinh chết vì điện giật trong trường Đại Bản

Liên quan đến vụ việc học sinh Bùi Văn Thành (sinh năm 2008, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Đại Bản 2, An Dương), các cơ quan chức năng đã có báo cáo nhanh về vụ việc

Theo đó, cuối giờ chiều ngày 12/10, trên cổng thông tin điện tử huyện An Dương đã đăng tải Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về vụ việc học sinh bị chết tại trường Tiểu học Đại Bản.

Báo cáo cho biết, khoảng 7h15, ngày 12/10/2017, cháu Bùi Văn Thành (Sinh năm 2008, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Đại Bản, huyện An Dương) do cô giáo Phạm Thị Mai dạy (Cơ sở 2, thôn Lê Xá) đến lớp học bình thường. Đến khoảng 9h00 cùng ngày, sau khi học xong tiết 2, lớp học nghỉ giải lao, em Thành đi chất đất ra cuối hành lang tầng 2 chơi.

Khoảng 9h15, các bạn Thành phát hiện Thành bất tỉnh ngồi dựa vào lan can ở cuối hành lang nên đã báo cáo cho các cô giáo biết.

Sau đó, cô giáo cùng nhân viên y tế nhà trường kiểm tra xác định em đã chết nên báo lực lượng công an đến giải quyết.

Sau khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã chỉ đạo cơ quan công an huyện báo cáo Giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng kết hợp với công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu có liên quan để làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng đã xác định vị trí hành lang nơi em Thành chết có sợi cáp mạng Internet quấn vào song sắt lan can kéo dài ra phía sau trường rồi quấn vào hệ thống dây điện lưới của trường. Kiểm tra thực tế trên tường và lan can khu vực em Thành chết có điện (Khi ngắt điện kiểm tra lại thì khu vực này không có điện).

Kết quả khám nghiệm tử thi: Vùng cổ - gáy bên trái em có các nốt chấm khô da tập trung thành mảng trong diện 6x6 cm. Ngoài ra toàn thân không có dấu vết thương tích nào khác.

Sau khi khám nghiệm bên ngoài, gia đình có đơn yêu cầu không mổ tử thi và cam đoan không khiếu kiện gì.

Bác sĩ pháp y xác định sơ bộ nguyên nhân chết là do bị điện giật, không có dấu vết nghi án. Sau khi khám nghiệm xong, Công an huyện đã ban giao thi thể em Thành cho gia đình kết hợp với chính quyền địa phương làm thủ tục mai táng.

Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo trình tự của pháp luật. Đòng thời Ủy ban nhân dân huyện An Dương cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền giải thích người dân nắm bản chất vụ việc.

Trước đó, từ tháng 6/2017, huyện đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Theo đó, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, UBND huyện An Dương cũng chỉ đạo các phòng, ban, địa phương xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, tập huấn nâng cao kỹ năng, tổ chức các lớp sơ cứu khi có tai nạn, thương tích xảy ra.

Trong ngày 13/10, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng), cho biết hiện công an đang điều tra, sau khi có kết luận, huyện sẽ xem xét trách nhiệm đối với nhà trường.