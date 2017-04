Tàu mang tên lửa của Hải quân Hoàng gia New Zealand sắp đến Đà Nẵng

Ngày 9/4, Sở thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 12 đến ngày 16/4, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand – HMNZS Kaha (F77) sẽ chính thức thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu HMNZS Kaha (F77) có 177 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Steve Lenik chỉ huy tàu dẫn đầu.

Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam sắp huấn luyện trên biển (GDVN) - Hoạt động giao lưu trên biển sẽ cho phép tàu của hải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển...

Đây là tàu hộ vệ tên lửa có sức mạnh chiến đấu đầy uy lực của hải quân hoàng gia New Zealand.

Tàu có lượng giãn nước hơn 3.600 tấn, có sàn đáp trực thăng ở phía đuôi, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, đối hạm tối tân.

Lễ đón chính thức tàu sẽ diễn ra tại Cảng Tiên Sa với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía New Zealand dự kiến có ngài Wendy Mathews - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Đại tá Gregory John Burroughs - Tuỳ viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam và bà Nicole Topfer - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hải quân hai bên sẽ tiến hành các hoạt động chung trên biển.

Thủy thủ trên tàu HMNZS Kaha (F77) cũng sẽ giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Ngoài ra, còn giao lưu văn hóa và thể thao với Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Tại đây, thủy thủ đoàn biểu diễn múa truyền thống của dân tộc Maori và giao lưu thể thao với học sinh.