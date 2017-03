"Thủ tướng đã lường trước được sự nhạy cảm trong công tác cán bộ"

Dân Trí

08:05 31/03/17

Góp ý về công tác nhân sự chính quyền. Địa phương bộ ngành nên cần nhiều luật sư hơn "thợ vẽ" - Kiến trúc sư! Qua các vụ lùm xùm gần đây ở các địa phương, luật lệ áp dụng tùng phèo, cắm cái nọ xọ cái kia, vẽ dự án hoàng tráng hoang hóa thiếu khả thi thiếu thực tế, tôi nghĩ VN cần đổi mới tổ chức sử dụng người tốt nghiệp pháp luật hơn là các anh thợ vẽ - Kiến trúc sư! Hãy thử làm thống kê có đúng không là địa phương nào bộ máy càng nhiều "thợ vẽ" càng hoang phí càng coi thường pháp luật. Thường thì những người am hiểu PL sẽ biết sợ luật hơn những người không biết luật mà thường bất chấp luập với các "lý sự cùn" bằng mọi giá với các áp đặt kiểu "cả vú lập miệng em" với người yếu thế. Thường người am hiểu PL sẽ có phản biện tốt góp ý tốt với lãnh đạo cấp cao hơn là người ít biết luật mà chỉ thường "cúi mặt" lắng nghe, thậm chí bị lợi ích nhóm tác động thì càng tư vấn sai cho cấp trên. Những người chuyên ngành thì mặc dầu học cũng am hiểu luật trong chuyên ngành họ, nhưng nó chỉ là 1 phần rời rạc, không hệ thống như người học luật sư. Cần nhiều luật sư hơn trong bộ máy!