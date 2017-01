Tổng Bí thư chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội

Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi đón chào Năm mới Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), sáng 28/1 (tức mùng Một Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại Hội trường Thành ủy, trong không khí thân mật, ấm cúng của ngày đầu Xuân năm mới, Tổng Bí thư đã nghe đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và tình hình nhân dân vui Xuân đón Tết.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ Thành phố, Hà Nội đã sớm ban hành chương trình công tác toàn khóa, 8 chương trình công tác cụ thể, xác định 5 mục tiêu và thực hiện 3 đột phá.



Đảng bộ Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, trách nhiệm, dân chủ; triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt kết quả quan trọng bước đầu.

Về kinh tế, xã hội, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,2%, thu ngân sách đạt hơn 186 nghìn tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán năm.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Hà Nội tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh, hoàn thiện dồn điền đổi thửa…

Công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn được cải thiện, các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng được quan tâm đầu tư…

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực triển khai chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.



Với tình cảm cá nhân và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô về những kết quả đạt được trong năm qua.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, chưa bao giờ Thủ đô có cơ ngơi như bây giờ, quy mô rộng lớn với diện tích 3300 km2, dân số khoảng 8-9 triệu người, kinh tế phát triển nhanh hơn mức bình quân chung cả nước, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, hệ thống cầu, đường được quan tâm đầu tư, ngày càng khang trang, hiện đại.

Hà Nội đã đạt kết quả quan trọng về xây dựng nông thôn mới, với 66% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều có bước phát triển, an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Vui mừng nhận thấy không khí nhân dân đón Tết vui Xuân thật nhộn nhịp, yên vui, Tổng Bí thư nói: Năm nay không tổ chức bắn pháo hoa là vì đồng bào ta ở nhiều nơi, miền Trung, miền Nam bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn…

Khi điều kiện cho phép, sẽ tổ chức chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân vui Xuân đón Tết.



Đồng tình cao với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra trong năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dư địa phát triển của Hà Nội còn nhiều.

Trong thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục quan tâm phát triển mạnh về kinh tế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Nói đến Hà Nội là nói đến Thủ đô văn hiến và anh hùng, linh thiêng và hào hoa, niềm tin và hy vọng, thành phố vì hòa bình, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Bởi vậy, Hà Nội cần đặc biệt quan tâm giữ gìn và phát huy những đặc sắc văn hóa, những nét riêng có của mình, đẩy mạnh phát triển du lịch, làm tốt công tác quản lý đô thị, giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội, xứng đáng là bộ mặt của cả nước, là trung tâm đầu não quốc gia.



Tổng Bí thư lưu ý, hơn ai hết Hà Nội phải gương mẫu đi đầu, làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống, khắc phục cho được những hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Muốn vậy, trước hết từng cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.



Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư chức Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và quân ta triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tế cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.



Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải xin hứa, Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao nhất để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, triển khai thật tốt các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.



* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Vua Lê Thái Tổ tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Nam Hương, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, Thủ đô Thăng Long-Hà Nội để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do.

Tổng Bí thư đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách tham quan.