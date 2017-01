Tròn 20 tuổi, Đà Nẵng đẹp ngỡ ngàng

Cách đây 20 năm (1/1/1997), tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, đó là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

20 năm là thời lượng rất có ý nghĩa để chúng ta đánh giá lại chặng đường đã qua và xác định hướng phấn đấu trong hành trình sắp tới.

Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương vào sáng 31/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết những khó khăn, vất vả ban đầu của thành phố trẻ này.

Từ hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện…còn thiếu thốn, sơ sài. Bên kia bờ đông sông Hàn là xóm nhà chồ tạm bợ, cuộc sống người dân bấp bênh theo những chiếc đò ngang mưu kế sinh nhai; nối đôi bờ sông, ngoài những chuyến phà chỉ có chiếc cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý đã xuống cấp trầm trọng.

Bờ biển Đà Nẵng trải dài từ Hòa Hải đến cảng Tiên Sa ngày ấy còn hoang sơ, vắng vẻ. Các vùng cánh tây, cánh trung địa hình gò đồi không thuận lợi, ruộng đồng canh tác phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

“Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ chí tình của bạn bè trong và ngoài nước, nhờ phát huy truyền thống “trung dũng kiên cường”, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhờ kế thừa những thành quả của các thời kỳ trước và bằng những cách làm mới, sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực không ngừng, bứt phá đi lên đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực”, Bí thư Xuân Anh nói.

Đó là kinh tế tăng trưởng nhanh với cơ cấu hợp lý và đúng định hướng: hiện nay, tổng sản phẩm xã hội địa phương GDP năm 2016 đạt 53.900 tỷ đồng (tăng 9,04%), so với năm 1997 là 8.632 tỷ đồng (tăng 8,2%), tổng thu ngân sách nhà nước 2016 gần 19.000 tỷ đồng tăng 16 lần so với năm 1997 với tổng thu là 1.295 tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 15.000 tỷ đồng, tăng 23 lần so với 1997 là 622 tỷ đồng.

Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2016 thành phố thu hút hơn 5,5 triệu lượt du khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế, so với năm 1997 chỉ có 205.000 khách, với 82.000 khách quốc tế, tăng 27 lần về số lượt khách và 21 lần về khách quốc tế.

An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Diện mạo đô thị được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại.

Không gian đô thị không ngừng được mở rộng, từ chỗ diện tích vùng nội đô chật hẹp đã mở rộng đến 21.300 ha, tăng gần gấp 4 lần so với năm 1997, từ việc chỉ có 360 đường phố, thì hiện nay Đà Nẵng đã có hơn 2.000 con đường.

Từ chỗ chỉ có 2 cây cầu đã xuống cấp thì hiện nay Đà Nẵng có 9 cây cầu đẹp lung linh bắc qua sông Hàn với kết cấu vững chắc và kiểu dáng hiện đại, ngoài chức năng phục vụ giao thông còn là điểm đến hấp dẫn du khách.

“Thành quả của Đà Nẵng sau 20 năm trực thuộc Trung ương không chỉ là những cây cầu, những con đường, những công trình kiến trúc kỳ vĩ hay những chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng mà cái được lớn nhất của thành phố là được lòng dân”, Bí thư Xuân Anh nhấn mạnh.

Người đứng đầu thành phố cũng tự tin khẳng định những thành tựu 20 năm qua là rất đáng tự hào nhưng không vì thế mà tự ru ngủ và huyễn hoặc mình bởi “sự thật ngày hôm qua chưa chắc đã là sự thật của hôm nay”.

“Dứt khoát chúng ta không thể tự bằng lòng và chắc chắn không được phép để niềm tự hào ấy chỉ vỏn vẹn trong 20 năm mà nó phải kéo dài đến mãi mãi.

Mục tiêu Đà Nẵng trở thành một thành phố “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại” chỉ có thể đạt được nếu cả hệ thống chính trị cùng với 1 triệu người dân thành phố này cùng đồng tâm hiệp lực, sát cánh bên nhau trước mọi khó khăn, thử thách”, Bí thư Xuân Anh chia sẻ.

