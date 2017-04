Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự.

Ngay sau đó, trong dư luận nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Phan Kim Khánh bị bắt? Thậm chí có trang mạng còn tỏ ra hoài nghi khi đặt vấn đề, việc bắt giữ này có đúng luật không?

Nhằm giúp dư luận hiểu rõ vấn đề, tránh những suy diễn sai lệch để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chúng tôi xin làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ việc.

Qua theo dõi, nắm bắt và điều tra bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định, từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và quản trị 2 blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần báo Việt Nam”; 3 trang trên mạng xã hội facebook lấy tên là “Báo Tham nhũng”, “Tuần báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”; 2 kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online”...

Trên các trang nói trên, Phan Kim Khánh liên tục đăng phát nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, chủ yếu được lấy từ các trang mạng phản động ở nước ngoài nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, phần tử chống đối ở trong và ngoài nước để bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng quản trị các trang mạng đó.

Ngoài ra, Phan Kim Khánh còn móc nối, tham gia quản trị một số trang mạng của tổ chức khủng bố “Việt Tân” và một số tổ chức phản động ở nước ngoài để hoạt động...

Trước các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra thu thập được, Phan Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội tiến hành hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đó cũng là lý do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Phan Kim Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự.

Việc bắt giữ Phan Kim Khánh là hoàn toàn đúng quy trình, thủ tục và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng khác đang có những biểu hiện hoạt động chống Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và truyền thống của ông cha.