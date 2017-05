Đạt được bằng cấp sau đại học có thể mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới

Bạn nên dành thời gian để suy nghĩ về việc theo đuổi một chương trình sau đại học có thể giúp bạn chuyên môn hóa hay mở rộng tầm nhìn, đồng thời nâng cao các kỹ năng khác để có thể mang đến một khởi đầu thuận lợi trong một thị trường công việc cạnh tranh.

Có ý tưởng rõ ràng về việc tại sao bạn lại theo đuổi bằng cấp cao hơn sẽ thúc đẩy và giúp bạn đưa ra quyết định về việc mình sẽ làm gì sau đó.

Tự vấn bản thân rằng liệu bạn đang theo đuổi chương trình sau đại học để có một công việc cụ thể hay theo đuổi sở thích cá nhân trong lĩnh vực đó.

Dù bất cứ lý do nào khác bạn đưa ra thì bạn cũng nên xác định được các động cơ sẽ giúp cho bạn hoàn thành những nghiên cứu trong khoảng một vài năm.

Theo học chương trình sau đại học có thể khá tốn kém và yêu cầu sự cam kết lâu dài khiến bạn phải xa gia đình và không có thời gian dành cho bản thân. Đây không phải là một quyết định đưa ra dễ dàng.

“Trước khi tốt nghiệp cao học, tôi đã học về Truyền thông đại chúng và làm việc toàn thời gian tại Trung tâm Thông tin & Truyền thông Báo chí Châu Á (AMIC).

Công việc giúp tôi tiếp xúc với nhiều dự án nghiên cứu khác nhau như di cư lao động, giới tính, phương tiện truyền thông thay thế, sức khỏe và môi trường.

Điều đó giúp tôi nhận ra rằng công việc nghiên cứu thật sự là rất thú vị nếu như bạn say mê về những gì mà bạn nghiên cứu.

Chính điều này đã thúc đẩy tôi theo học chương trình cao học trong lĩnh vực mà tôi yêu thích và cuối cùng tôi đã tiến hành một nghiên cứu quy mô nhỏ về chủ đề tôi yêu thích nhất - sức khỏe và dân số cũng như những nguyên tắc địa lý.

Các môn học trong chương trình Giáo dục Nhân văn rất thu hút tôi. Ngoài địa lý, chương trình này cũng có những môn học về nghiên cứu lịch sử và xã hội tập trung vào cả phương pháp sư phạm (khá là mới mẻ với tôi!) và nội dung kiến thức môn học.

Đây là dạng chương trình tổng hợp (all-in-one) giúp tôi có được hiểu biết chuyên sâu về giáo dục nhân văn. Nhìn lại ngày hôm nay, tôi hoàn toàn cảm thấy vui về nơi mình đã theo học.

Đây là khoảng thời gian đầu tiên tôi làm việc với giáo viên và sinh viên tại các trường trung học cơ sở tại Singapore và tôi tìm hiểu được rất nhiều điều thú vị về các chương trình học lịch sử và địa lý, các môn học và/hoặc phương pháp sư phạm hàng ngày. Toàn bộ chương trình học quả là rất tuyệt vời!

- Tharuka Prematillake Thibbotuwawa, tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội (chuyên ngành Giáo dục nhân văn) hiện đang công tác tại Học viện Giáo dục Quốc gia (NIE), Singapore với vị trí Nghiên cứu viên cộng tác.

Mở rộng tầm nhìn của bạn và phát triển một tập hợp các kỹ năng có thể chuyển đổi.

Đạt được bằng cấp sau đại học là một trải nghiệm vô cùng phong phú trong cuộc đời của mỗi người.

Nó không đơn giản chỉ là nhận được bằng cấp học thuật. Mà hơn thế, nó là một cuộc phiêu lưu học thuật mở rộng tầm nhìn trí tuệ của mỗi người, cho phép bạn trở thành một phần quan trọng của sự thay đổi và đổi mới trong bất kì lĩnh vực nào.

Hầu hết các nghiên cứu sinh không nhận ra rằng làm việc chuyên về một đề tài cụ thể một vài năm sẽ làm cho bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình (và rất có thể, thậm chí là hơn cả người hướng dẫn của bạn!), vậy nên sẽ trở nên thu hút hơn đối với người sử dụng lao động.

Bạn sẽ học cách làm như thế nào để phát triển những kỹ năng quan trọng như giải quyết vấn đề, tìm thông tin liên quan, học cách giao tiếp và quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả.

Những trải nghiệm về học tập đầy ý nghĩa và phong phú được cung cấp sẽ giúp cho bạn bước vào nơi làm việc như một chuyên gia với đầy sự tự tin.

“Tôi nghĩ chương trình Tiến sĩ cùng với văn hóa nghiên cứu mà NIE áp dụng, đã mang đến cho chúng tôi, những sinh viên nghiên cứu, nền tảng tuyệt vời để bước vào thế giới học thuật mà tôi hi vọng ngày nào đó sẽ thực hiện được.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, tôi càng tiến hành các nghiên cứu thì càng thấy rằng sự phong phú về nghiên cứu giáo dục vẫn chưa tìm được con đường ứng dụng vào thực tiễn, và điều này đối với tôi như một cơ hội để bắt tay vào nỗ lực khởi nghiệp để đưa những ý tưởng của chúng tôi ra thế giới".

- Cassim Munshi, nghiên cứu sinh toàn thời gian tại NIE.

Tận dụng các cơ hội để kết nối.

Các chương trình của chúng tôi đã thu hút mọi người từ mọi lĩnh vực. Ví dụ, học viên Thạc sĩ Khoa học xã hội (Tâm lý học ứng dụng) gồm có chuyên gia xạ trị, nhân viên trại giam, nhân viên xã hội...

Các nhóm người có khả năng trở thành bạn học của bạn khá đa dạng, do đó tăng cơ hội để kết nối và mở rộng tầm nhìn của bạn về các dạng cơ hội nghề nghiệp có sẵn đối với chương trình bạn chọn.

“Trong mỗi khóa học, tôi có nhiều cơ hội để làm việc với các nhà giáo dục khác. Nó cho phép tôi cởi mở, phản ánh sâu sắc và tham gia vào sự hợp tác và xây dựng sự đồng thuận.

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và phát triển tư duy phản biện, chương trình cũng cung cấp cho tôi một mạng lưới các chuyên gia mà tôi có thể kết nối và nhờ cậy khi tôi cần chuyên môn của họ.

- Linda Lee, đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Giáo dục (Tiểu học) của NIE.

Với bất cứ điều gì bạn quyết định làm sau khi tốt nghiệp chương trình sau đại học, những kỹ năng mà bạn học được và trình độ học vấn của bạn sẽ tạo thuận lợi giúp bạn đạt được những gì muốn thực hiện.

Học viện Giáo dục Quốc gia (NIE), Singapore là một học viện độc lập thuộc Đại học Công nghệ Nanyang.

Đây là trường đại học trẻ số một trên thế giới và có 19 ngành học nằm trong Top 50 thế giới theo xếp hạng của Quacquarelli Symonds (QS). Một trong số đó là Giáo dục, được quản lý độc lập bởi NIE.

NIE đã được xếp hạng là một trong 20 cơ sở giáo dục hàng đầu trên thế giới và đứng top 3 ở Châu Á.

Để xem danh sách các chương trình học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore, vui lòng truy cập địa chỉ www.nie.edu.sg/gpl/hd.

Cơ hội gặp gỡ các đại diện từ NIE tại Việt Nam để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đại học:

Ngày: 15 tháng 6 năm 2017

Thời gian: 9 - 11.30 am

Địa điểm: Fortuna Hotel Hanoi



Ngày: 17 tháng 6 năm 2017

Thời gian: 9 - 11.30 am

Địa điểm: Kim Do Royal Hotel Saigon



Để đăng ký tham dự sự kiện, vui lòng truy cập: www.nie.edu.sg/vietnam



Túi quà tặng sẽ được trao cho tất cả những người tham gia sự kiện ở cả hai địa điểm trên.

(Số lượng hạn chế với chỉ một túi quà tặng cho mỗi người tham dự).