Bộ Công Thương cảnh báo lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế

Bộ Công Thương cho biết thời gian vừa qua, đã có một số doanh nghiệp xuất khẩu bị lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế và gần đây nhất, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có nguy cơ mất hàng trăm nghìn USD với khách hàng Echopack INC, đại diện bởi người có tên Jason Brown, có địa chỉ tại 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec, Canada.

Các lô hàng xuất khẩu đều được sử dụng thanh toán qua Ngân hàngGeneral Equity (New Zealand) qua hình thức L/C 60 ngày từ ngày Bill of Lading và có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của CFIA.

Echopack có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký giữa hai bên để mở thư tín dụng (L/C) và trong L/C đã gài điều khoản chữ ký trong hợp đồng gửi cho General Equity mở L/C phải khớp với chữ ký trong hợp đồng đính kèm trong bộ chứng từ gửi đòi tiền.

Khi gửi bộ chứng từ đòi tiền theo các điều khoản L/C, General Equity đã biết bộ chứng từ bất hợp lệ nhưng vẫn cho Echopark lấy bản vận đơn chính để lấy hàng.

Trong 5 năm gần đây, các trường hợp nợ xấu, gây hại cho doanh nghiệp trong ngành thủy sản ngày càng tăng, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, tình trạng này có thể sẽ gia tăng nếu doanh nghiệp không chủ động trang bị các kiến thức, kinh nghiệm cần thiết trong giao dịch quốc tế.



Các chuyên gia cho rằng rủi ro lớn nhất trong thương mại quốc tế mà Việt Nam thường vướng phải là rủi ro về tín dụng.

Trước đó, nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất, nhập khẩu các mặt hàng khác như hạt điều, gỗ, nhôm... cũng gặp phải tình trạng khó thu hồi nợ hoặc bị lừa đảo.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã không thể nhận diện được các yếu tố rủi ro, dẫn đến thiệt hại nặng nề về kinh tế, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Để phòng ngừa giảm thiểu các rủi ro trong thương mại quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa đưa khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu lưu ý một số nội dung sau khi giao dịch với khách hàng.

Theo đó trước khi tiến hành giao dịch, ký kết hợp đồng theo Bộ Công Thương các doanh nghiệp cần tìm hiểu thị trường, kiểm tra đánh giá, xếp hạng rủi ro tín dụng, kinh doanh của các đối tác nước ngoài, đặc biệt các đối tác với giao dịch, đối tác tìm được qua kênh trung gian.

"Việc thực hiện thẩm tra có thể qua các nguồn tin công khai, mua dịch vụ từ các công ty chuyên cung cấp dịch vụ thẩm tra (như các tổ chức cung cấp thông tin uy tín hay như Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), qua kênh của Hiệp hội tại các nước nhập khẩu, cơ quan đại diện ngoại giao, Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ tại nước nhập khẩu…", Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) lưu ý với doanh nghiệp Việt.



Theo Bộ Công Thương hợp đồng mua bán luôn là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa các bên, doanh nghiệp cần quy định chặt chẽ các điều khoản bảo vệ quyền lợi của mình (đặc biệt là điều khoản về cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại), tránh các trường hợp bất lợi cho doanh nghiệp khi phát sinh tranh chấp.



Đối với khâu thanh toán, doanh nghiệp lưu ý tìm hiểu nguyên tắc, thông lệ quốc tế để nắm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan, qua đó xem xét lựa chọn các phương thức và điều kiện thanh toán hợp lý, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.



Trong quá trình thực hiện giao dịch, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp có thể cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng (như xác nhận thư tín dụng, chiết khấu miễn truy đòi, bao thanh toán xuất khẩu…) để có thêm sự đảm bảo cho khả năng đòi tiền từ phía ngân hàng cung cấp dịch vụ, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu đánh giá các thông tin về đối tác nhập khẩu, đơn vị phát hành thư tín dụng.