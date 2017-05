Khởi tố ông Phí Thái Bình vì những vi phạm nghiêm trọng tại Vinaconex

Ngày 22/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một số cá nhân từng là lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại doanh nghiệp này.



Theo đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex.

Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tuân - nguyên Tổng giám đốc Vinaconex cùng 5 bị can khác cùng với tội danh nêu trên.



Cả 7 bị can đều được tại ngoại vì lý do tuổi cao, có người bị bệnh nặng, chấp hành đầy đủ các quy định của cơ quan điều tra nên không nhất thiết phải bắt tạm giam.

Trước đó, cơ quan Công an công bố kết quả điều tra bổ sung xác định dự án nước sạch Sông Đà - Hà Nội do Vinaconex làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2004; được nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2009.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành khai thác, chỉ tính từ 2012- 2015 đã xảy ra 14 lần vỡ đường ống nước với số lượng 18 cây ống composite cốt sợi thuỷ tinh bị phá huỷ.

Doanh nghiệp khai thác đã phải chi hơn 13 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục các sự cố.

Những lần vỡ ống nước đã ngừng cung cấp nước sạch cho 177.000 hộ dân với thời gian dừng cấp nước là gần 350 giờ và lượng nước là 1,5 triệu m³ nước.

Theo kết quả điều tra bổ sung, từ thời điểm năm 2004, các thành viên của Hội đồng Quản trị Vinaconex gồm: Ông Phí Thái Bình - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Văn Tuân - Tổng giám đốc, Tô Ngọc Thành, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Chầm là các ủy viên đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Cụ thể là quyết định cho thay đổi vật liệu tuyến ống, đưa vào sử dụng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh khi chưa thẩm định hiệu quả sử dụng;

Lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực, kinh nghiệm để cung cấp sản phẩm composite cho dự án, sản phẩm cung cấp không đảm bảo chất lượng khiến công trình xây dựng liên tục xảy ra sự cố khi vận hành sử dụng gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả giám định của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, nguyên nhân gây ra sự cố do chất lượng ống cốt sợi thuỷ tinh không đảm bảo yêu cầu thiết kế, độ bền không đạt 50 năm như yêu cầu của dự án…

Năm 2016, vụ việc vỡ đường ống nước sông Đà tiếp tục trở thành chủ đề được hàng triệu người dân ở Hà Nội đặc biệt quan tâm khi ông Phí Thái Bình và một số cộng sự thời kỳ còn giữ các chức vụ tại Vinaconex được “liên ngành tư pháp” đề nghị miễn truy tố trách nhiệm hình sự, với những lý do rất ít người đồng thuận: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt...

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhận định: “Đối với vụ việc vỡ đường ống nước Sông Đà, hậu quả đã rất rõ ràng, không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ gia đình. Cơ quan điều tra cũng đã kết luận: Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu không truy cứu trách nhiệm đối với những người gây ra sự việc này, vậy thì còn nhiều vụ việc khác sẽ rơi vào tình trạng nhờn luật”.

Bà An dẫn lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định không có vùng cấm khi xử lý các vụ việc liên quan đến cán bộ. Cán bộ là do dân bầu ra để làm việc, và anh cũng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp khi vi phạm các quy định về quản lý, gây ra hậu quả.

“Vì vậy, tôi tin chắc rằng nhân dân, cử tri mong muốn các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh đối với các sai phạm là hoàn toàn chính đáng.

Xử lý nghiêm minh đối với những cá nhân, tổ chức gây ra hậu quả nghiêm trọng cho dù họ đã từng giữ chức vụ gì cũng chính là nhiệm vụ cần phải thực thi, bởi nó đúng với mệnh đề tất cả vì quyền lợi của nhân dân.

Đã là công dân thì quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ phải như nhau. Nếu nương nhẹ cho những người đã từng giữ chức vụ ở Vinaconex thì liệu có công bằng với nhiều người khác không?”, bà An nói.

Cũng theo bà Bùi Thị An, khi đã nói rằng Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì dứt khoát phải hành động mạnh mẽ vì lợi ích của dân, dứt khoát không thể để các mối quan hệ cá nhân làm méo mó các quy định của pháp luật.

“Xử lý đối với những cá nhân cụ thể chỉ là một việc cần phải làm đúng quy định của luật pháp. Nhưng quan trọng hơn nữa là các cơ quan thực thi pháp luật phải hành xử đúng để không tiếp tục làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền. Niềm tin của dân là vô giá”, bà An nhấn mạnh.