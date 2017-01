Vingroup tự hào xứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt"

Thành công trong mọi lĩnh vực, Vingroup đã là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tự hào được vinh danh với những giải thưởng lớn uy tín trong nước và quốc tế. Top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam thường niên trong 8 năm liên tục Hệ thống khách sạn Vinpearl của Vingroup luôn nằm trong Top các khách sạn nghỉ dưỡng tốt nhất Hai lần đạt giải Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Developer in Vietnam 2012 và 2014) Hai lần đạt giải Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam (Best Retail Developer in Vietnam 2012 và 2014) Tổ chức huy động vốn tốt nhất Việt Nam – Region’s Best Borrowers Top 100 doanh nghiệp hàng đầu ASEAN Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finace xếp hạng 2 năm liên tiếp 2015, 2016 Top 3 Thương hiệu Doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố Chủ đầu tư tốt nhất Việt Nam – Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam do Euromoney vinh danh. Giành 3 giải nhất Giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương với các hạng mục: Vinhomes Central Park được giải “Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam”; tòa Landmark 81 đoạt giải “Tòa nhà cao tầng tốt nhất Việt Nam” và Vinhomes Times City - Park Hill được tôn vinh “Khu đô thị có cảnh quan tốt nhất tại Việt Nam”. Top 300 doanh nghiệp hàng đầu Châu Á về tiềm năng tăng trưởng do Nikkei Asian Review bình chọn Dẫn đầu Top 10 Chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn Top 10 Doanh nghiệp vì Người Lao động năm 2014, 2015 Top 10 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2014, 2015