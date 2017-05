Khởi tố ông Phí Thái Bình, cựu Phó chủ tịch Hà Nội

(GDVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Phí Thái Bình - cựu Phó chủ tịch thành phố Hà Nội.

Báo Công an nhân dân chiều 22/5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Phí Thái Bình - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bởi những sai phạm trong giai đoạn ông làm chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex - đơn vị chủ đầu tư dự án đường ống nước sông Đà bị vỡ hàng chục lần.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo thuộc Bộ Công an (xin không nêu tên) cho hay, quá trình điều tra vụ án được thực hiện công tâm, khách quan.

"Mặc dù trước đó vụ án còn nhiều quan điểm khác

nhau, nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi đã làm việc hết sức công tâm, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", vị này nói.

Trước đó, ngày 15/7/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung đã xác định: Sau 18 lần vỡ đường ống nước Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex đã phải bỏ ra 13,4 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa, 177.000 hộ dân không được cấp nước trong thời gian 343 giờ, lượng nước không được cấp là 1,5 triệu m3.

Doanh nghiệp khai thác dự án phải đầu tư thêm số tiền hơn 1000 tỷ đồng để xây dựng khẩn cấp thêm một đường ống mới. Thiệt hại là đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài 9 bị can đã khởi tố, Cơ quan điều tra cũng xác định một số thành viên Hội đồng quản trị của công ty là các ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, (sau này là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Tuân, Tổng Giám đốc; Các ông Tô Ngọc Thanh, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Chăm là các thành viên Hội đồng quản trị có hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Quyết định thay đổi vật liệu không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực đã gây nên hậu quả như trên là có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 229 Bộ luật hình sự.

Trước đó, từ tháng 2/2012 đến tháng 9/2015, tuyến ống nước sạch sông Đà - Hà Nội bị vỡ 14 lần, khiến doanh nghiệp khai thác phải chi hơn 13,4 tỉ đồng để khắc phục sự cố. Hậu quả những sự cố này khiến doanh nghiệp khai thác phải dừng cấp nước sạch sinh hoạt cho Hà Nội trong thời gian 343 giờ, lượng nước ngừng cấp là hơn 1,5 triệu m³, gây ảnh hưởng đến 177.000 hộ...