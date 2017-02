Cho rằng Công an nhầm lẫn khái niệm, nữ luật sư quyết khiếu nại tới cùng

Trong đơn thư gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Luật sư Phan Thị Hương Thủy (đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Long (trụ sở tại 768 Minh Khai, Hà Nội) cho biết, sáng ngày 14/10/2016 bà cùng con gái và con rể đến làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân (Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân là khách hàng của Công ty Luật TNHH Hoàng Long. Do chưa thống nhất một số khoản chi phí trong quá trình hợp tác, bà Thủy cùng với hai người con tới Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân làm rõ những vướng mắc cần giải quyết trong hợp đồng.

Ở bài viết này, chúng tôi không đề cập tới các vấn đề tranh chấp trong hợp đồng giữa hai bên, bởi lẽ một trong hai bên có quyền khởi kiện ra tòa án nếu như bên còn lại vi phạm pháp luật.

Bài viết chỉ đề cập tới đơn tố cáo của Luật sư Phan Thị Hương Thủy, cần làm rõ ai đã khóa cổng công ty, dẫn tới việc mẹ con bà Thủy phải báo Cảnh sát 113, báo Công an huyện Lý Nhân; quyết định giải quyết tố cáo của Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Khoảng 10h15 ngày 14/10/2016, bà Phan Thị Hương Thủy cùng 2 con đi xe ô tô mang của gia đình đến trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân để làm việc với ông Ngô Văn Tám – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân.

Vào khoảng 10h30 buổi làm việc bắt đầu; phía Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân còn có sự tham dự của nhiều cổ đông.

Bà Thủy cho biết, trước khi diễn ra buổi làm việc đã nói rõ, đến 12h là phải về Hà Nội để giải quyết việc gia đình.

Tuy nhiên, buổi làm việc giữa hai bên không đi đến thống nhất chung và kéo dài tới 14h. Lúc này, bà Thủy yêu cầu ông Ngô Văn Tám thông qua biên bản cuộc họp để bà Thủy về Hà Nội, nhưng phía ông Tám không nhất trí thông qua.

Sự việc trở nên căng thẳng, con rể của bà Thủy là anh Nguyễn Tiến Thành ra ngoài mua thuốc lá (đi nhờ qua lối đi bộ của trạm bán xăng bên cạnh Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân) thì phát hiện cổng ra vào Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân bị khóa nên đã ghi hình sự việc này; đồng thời thông báo cho vợ (con gái bà Thủy), gọi điện báo Cảnh sát 113.

Luật sư Thủy cho biết, đã yêu cầu phía Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân thông qua biên bản, kể cả không thông qua biên bản thì cũng dừng buổi làm việc để trở về Hà Nội; yêu cầu phía công ty phải mở cổng.

Bà Thủy cũng đã cung cấp các bản ghi âm, clip tới Công an huyện Lý Nhân, thể hiện ngay tại cuộc họp đã có những ý kiến nói về việc khóa cổng giữ mẹ con bà Thủy.

Tại bản ghi âm do con gái bà Thủy thực hiện có độ dài 1 tiếng 44 phút 59 giây thể hiện một số chi tiết đáng chú ý như sau:

- Tại điểm dừng 1 giờ 15 phút 35 giây, ông Đặng Duy Hiển (cán bộ Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân) nói: “Đồng chí nào đóng cổng là vi phạm pháp luật đấy”.

- Tại điểm dừng 1 giờ 15 phút 50 giây, ông Đặng Duy Hiển nói: “Tôi có ý kiến như thế này. Tôi nghe thấy đồng chí nào đóng cổng để giữ xe, giữ người… Anh Tám có chỉ đạo không”?

- Ông Ngô Văn Tám: “Ai chỉ đạo, tôi không chỉ đạo”…

- Tại điểm dừng 1 giờ 20 phút 48 giây, ông Đặng Duy Hiển nói: “Ai đã khóa cổng thì phải mở, mà bắt buộc phải mở đấy. Còn nếu luật sư Hà Nội có biểu hiện lừa đảo từ 2011 thì các ông các bà mời cơ quan công an vào”.

- Tại điểm dừng 1 giờ 21 phút 32 giây, ông Ngô Văn Tám nói: “Ai khóa cổng, công ty không chỉ đạo, ai khóa cổng thì mở ra, còn nếu có dấu hiệu lừa đảo thì ra báo cơ quan pháp luật”.

Do không thấy Cảnh sát 113 xuất hiện nên đó anh Thành (con rể bà Thủy) mang đơn tố cáo của bà Thủy tố cáo giữ người trái pháp luật đến Công an huyện Lý Nhân để trình báo.

Công an huyện Lý Nhân đã cử cán bộ phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Trụ có mặt tại công ty vào khoảng 14 giờ 40 phút.

Bà Thủy cho biết: “Mặc dù có công an đến, nhưng sự việc không được giải quyết ngay và đến khoảng 16 giờ cùng ngày đại diện công ty mới ký kết xong biên bản và cuộc họp kết thúc”.

Bà Thủy đã cung cấp toàn bộ những tài liệu cần thiết tới Công an huyện Lý Nhân.

Vào ngày 23/12/2016, Công an huyện Lý Nhân đã ra thông báo kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, trong đó nói rõ: Không khởi tố vụ án hình sự “Giữ người trái pháp luật”, “Làm nhục người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại các điều 123, điều 121, điều 135 Bộ luật hình sự theo khoản 1, điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo lý giải của Công an huyện Lý Nhân: “... Toàn bộ quá trình làm việc tại phòng họp tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương Mại Lý Nhân các cửa ra vào, cửa sổ mở, mọi người ở trong phòng họp vẫn đi lại bình thường, bà Thủy, chị Liên, anh Thành vẫn sử dụng điện thoại di động liên lạc, quay phim, chụp ảnh, ghi âm bình thường, không ai bị khống chế, bắt giữ”.

Ngày 13/2/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có văn bản giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự như quyết định giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân là đúng.

Hiện nay, bà Phan Thị Hương Thủy không đồng ý với giải quyết này và đã khiếu nại tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam theo điều 330 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Bà Thủy nói: “Tôi cho rằng, Cơ quan điều tra Công an huyện Lý Nhân đã có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “dấu hiệu tội phạm” và “cấu thành tội phạm”.

Với những tài liệu chúng tôi cung cấp và tài liệu thu thập lẽ ra phải khởi tố hình sự theo Điều 100 của Bộ luật tố tụng hình sự để tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra vẫn có thể đình chỉ vụ án nếu không xác định được cấu thành tội phạm”.

Theo kết luận xác minh số 42 ngày 23/12/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân thể hiện có dấu hiệu giữ người qua các mốc thời gian làm việc của Luật sư Phan Thị Hương Thủy và hai người con tại Công ty Cổ phần Thương mại Lý Nhân, sau đó phải báo Công an huyện Lý Nhân tới can thiệp.

Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cần lưu ý tới các tình tiết bất thường, từ đó điều tra công tâm, khách quan, không làm oan sai cho người vô tội, nhưng cũng không bỏ lọt hành vi phạm tội.