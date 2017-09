Vì sao cô giáo ở Hải Phòng phải tự tử?

(GDVN) - Công an huyện An Dương đang điều tra làm rõ vụ việc và đã báo cáo với Công an Thành phố Hải Phòng.

Như tin đã đưa, ngày 8/9, cô giáo Trần T.Th. - Giáo viên trường Trung học cơ sở Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) uống thuốc ngủ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh vì bất mãn khi bị chuyển trường, lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) đã chính thức thông tin về vụ việc.

Theo thông báo chính thức phát đi từ Ủy ban nhân dân huyện An Dương và được đăng tải lên trang web của phòng giáo dục huyện An Dương cho thấy việc điều chuyển do có cả huyện có 4 trường thừa biên chế 10 giáo viên, riêng trường Trung học cơ sở An Đồng thừa 5 giáo viên.

Cũng theo thông báo từ Phòng giáo dục huyện An Dương, trong 3 tháng 5, 6, 7/2016, Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát và dừng không thực hiện việc chi trả tiền lương cho cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở An Đồng.

Do vậy, trường THCS An Đồng và Phòng Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định điều động giáo viên đến các trường còn thiếu biên chế như Trường Trung học cơ sở Quốc Tuấn (3 giáo viên, trong đó có cô Th.), Trung học cơ sở Bắc Sơn (2 giáo viên).

Sau khi nhận Quyết định, cả 5 giáo viên trường Trung học cơ sở An Đồng đã có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng.

Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân huyện cùng với các cơ quan chức năng làm việc với các giáo viên trên và ban hành thông báo số 242/TB-UBND, nêu rõ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là đúng thẩm quyền.

“Việc tổ chức các bước lựa chọn, lập danh sách, điều động giáo viên tại trường Trung học cơ sở An Đồng là khách quan, công khai, minh bạch và dân chủ” thông báo nêu.

Việc để các giáo viên thắc mắc, khiếu nại vượt cấp, Ủy ban nhân dân huyện An Dương cho rằng nguyên nhân là do Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở An Đồng không làm tốt công tác tư tưởng, giải thích để giáo viên hiểu.

Kết thúc năm học 2016 - 2017, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo rà soát việc bố trí cơ cấu bộ môn các trường Trung học cơ sở để thực hiện việc sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên.

Trường Trung học cơ sở An Đồng vẫn thừa giáo viên dạy bộ môn trùng với chuyên ngành của cô Th. (cô Th. có bằng Cao đẳng hóa và Đại học toán) nên chưa thể điều động cô Th. quay về trường cũ.

Qua rà soát, xét thấy có thể điều động cô Th. về trường Trung học cơ sở Thị trấn An Dương (gần nhà cô Th.), lãnh đạo huyện An Dương cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp gỡ, động viên cô Th. chuyển về trường này trong thời gian chờ điều động, sắp xếp về trường Trung học cơ sở An Đồng, song cô Th. không đồng ý.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện An Dương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường tiếp tục thăm hỏi, động viên cô Th. sớm ổn định sức khỏe, tư tưởng để tiếp tục công tác.

Theo thông tin mới nhất mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, Công an huyện An Dương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Song song với việc điều tra, Công an huyện An Dương cũng đã báo cáo lãnh đạo công an Thành phố Hải Phòng để có những chỉ đạo tiếp theo.