Mỹ bắt đầu bố trí THAAD ở Hàn Quốc, La Viện dọa biến hệ thống này thành sắt vụn

The New York Times ngày 7/3 đưa tin, do lo ngại trước những hành động thất thường từ Bình Nhưỡng và mối đe dọa từ CHDNCD Triều Tiên, bắt đầu từ hôm nay 7/3 Hoa Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hôm qua 6/3 Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản để phản ứng trước cuộc tập trận chung của hải quân Mỹ - Hàn. Seoul lập tức yêu cầu Mỹ tăng tốc triển khai THAAD.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương nhận định:

"Tính cả vụ phóng tên lửa ngày hôm qua, các hành động khiêu khích liên tiếp từ CHDCND Triều Tiên đã chứng minh tính thận trọng của quyết định chung của liên minh Mỹ - Hàn: bố trí THAAD tại Hàn Quốc.

Chúng tôi kiên quyết thực hiện cam kết với đồng minh Hàn Quốc, vừa sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ, vừa bảo vệ các đồng minh".

Trung Quốc cho rằng THAAD đe dọa an ninh quốc gia của họ nên kiên quyết phản đối. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đã có những tiếng nói kêu gọi Trung Nam Hải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nhà Xanh.

Thậm chí một viên tướng nghỉ hưu, ông La Viện còn kêu gọi quân đội Trung Quốc tấn công phá hủy hệ thống THAAD. Ông Viện nói với Thời báo Hoàn Cầu:

"Khi cần thiết, chúng ta có thể tấn công chính xác hệ thống phòng thủ tên lửa này theo kiểu phẫu thuật ngoại khoa, biến THAAD thành một đống sắt vụn".

Hiện tại Hàn Quốc vẫn đang trong cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye, người ủng hộ triển khai THAAD.

Nếu như bà buộc phải rời quyền lực, số phận của hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng khó nói trước. Việc sớm bố trí THAAD sẽ khiến người kế nhiệm bà khó đảo ngược quyết định này.

Nội bộ xã hội Hàn Quốc đang chia rẽ sâu sắc xung quanh việc triển khai THAAD. Năm ngoái đã có hàng nghìn cư dân địa phương được xác định là nơi đặt THAAD đã biểu tình phản đối, vì lo ngại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trong khi không ít quan điểm khác tỏ ra lo ngại, càng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, càng làm cho quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên xấu đi. [1]

Theo thông lệ của những đợt khủng hoảng, căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng lại đe dọa chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Reuters ngày 7/3 cho biết, ông Kim Jong-un đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu cao độ, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ khi nào.

Hàn Quốc cho rằng 4 quả tên lửa Triều Tiên phóng hôm qua khó có khả năng chạm được lãnh thổ Mỹ. Nó có tầm bắn khoảng 1000 km với độ cao khoảng 260 km.

Hãng tin Yonhap cho biết, việc triển khai THAAD có thể hoàn thiện sau một hoặc hai tháng. [2]

