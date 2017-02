Những phản ứng quân sự của Mỹ với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

NBC News ngày 24/2 đưa tin, trong khi Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa (bất hợp pháp) Biển Đông, Hoa Kỳ cũng đang phản ứng theo cách riêng của mình với một lực lượng bao gồm chiến hạm mặt nước, chiến đấu cơ, tàu ngầm và thử nghiệm tên lửa hạt nhân.

Theo một báo cáo quân sự nội bộ mà NBC News thấy được, hầu như mỗi tuần Mỹ đều có một màn trình diễn phần cứng quân sự ở vùng biển ngoài khơi trước mặt Trung Quốc, những động thái chỉ phát triển tích cực sau khi Donald Trump vào Nhà Trắng.

Hiện tại, một cụm tàu sân bay tấn công - USS Carl Vinson đang tuần tra ở Biển Đông. 3 tàu ngầm tấn công USS Alexandria, USS Chicago và USS Louisville đã được triển khai ở Tây Thái Bình Dương trong tháng qua, ít nhất 1 chiếc đã tiến vào Biển Đông.

Cũng trong tháng 2 này, Mỹ đã điều động một chục máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor đến miền Bắc Australia để tập trận. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai nhiều F-22 đến Thái Bình Dương.

Nếu những điều này vẫn chưa khiến Trung Quốc chú ý, thì Mỹ vừa thử nghiệm 4 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Trident II trong một cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân bắn từ bờ biển California vào giữa Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua Hoa Kỳ tiến hành thử vũ khí ở Thái Bình Dương, và 4 quả tên lửa này được thử lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Những nỗ lực của Mỹ là cố ý công khai rộng rãi với thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc.

Mark Lippert, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và là Phó Cố vấn An ninh quốc gia dưới thời Obama cho biết, Mỹ đang cố gắng gửi các thông điệp cứng rắn bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, tự do thương mại và luật pháp quốc tế.

"Bạn cần ghi nhớ những gì đánh cược ở đây là các nguyên tắc. Tôn trọng những nguyên tắc đã dẫn đến tăng trưởng kinh tế và dân chủ chưa từng có trong khu vực, người Trung Quốc đang thách thức quyền tự do hàng hải", ông Lippert cho biết.

Trong thập kỷ qua Trung Quốc đã liên tục quân sự hóa Biển Đông, biến các rặng san hô, bãi cạn trong khu vực (Bắc Kinh nhảy vào) tranh chấp thành đảo nhân tạo, xây dựng đường băng, bến tàu và các phương tiện khác từ Hoàng Sa (Đà Nẵng) cho đến Trường Sa (Khánh Hòa).

Theo NBC News, các hoạt động quân sự của Mỹ gần đây chỉ "đỉnh của ngọn giáo". Theo phân tích của hãng thông tấn này, hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực còn thể hiện nổi bật qua một số khía cạnh khác:

- Sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom tại căn cứ Andersen AFB tại Guam sau hai thập kỷ vắng bóng.

Mùa thu năm ngoái Mỹ đã triển khai cả 3 loại máy bay ném bom chiến lược trong biên chế đến Andersen, gồm B-52, B-1 và B-2. Đây là lần đầu tiên 3 loại máy bay này cùng hiện diện ở Thái Bình Dương.

- Điều các chiến hạm mặt nước và tàu ngầm tới Biển Đông mà đỉnh cao là cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson.

- Xây dựng lại hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện đại ở Hàn Quốc và Nhật Bản, tăng cường hợp tác với quân đội 2 nước.

- Tăng cường ghé thăm các cảng của Việt Nam, Indonesia, Philippines và Brunei, cả 4 nước đều bị Trung Quốc thách thức chủ quyền hoặc quyền tài phán ở Biển Đông. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines hiện nay là lớn nhất trong vòng 25 năm qua.

- Quân đội Mỹ gần như hiện diện liên tục tại Singapore, một đồng minh ngày càng quan trọng của Washington. Tàu chiến duyên hải USS Coronado sẽ hiện diện tại Singapore cả năm nay.

- Triển khai lực lượng chiến đấu cơ F-35B Lingtning II đến căn cứ Iwakuni AB trên đảo Okinawa, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên triển khai thường trực dòng chiến đấu cơ này ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong khi một số hoạt động chủ yếu nằm trong kế hoạch ngăn chặn CHDCND Triều Tiên, tất cả sự thay đổi bố trí chiến lược này đều "có ý nghĩa" đối với Trung Quốc.

