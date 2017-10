Cục phó mất trộm: Tiện công tác mang tiền đi mua đất?

Chiều 3/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – ông Nguyễn Văn Tài chủ trì họp báo, trả lời câu hỏi về vụ việc mất gần 400 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang, trong chuyến thanh tra ở Long An cuối tháng 9 cũng như việc bổ nhiệm nhân sự tại cơ quan ông Nguyễn Xuân Quang công tác.

Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, Việc Thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An nằm trong Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành Quyết định.

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra đối với 30 đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An kể từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 28/9/2017.

Tại Long An, từ ngày 20/9 đến 26/9, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 8 đơn vị.

Tuy nhiên, ngày 26/9/2017, xảy ra sự việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm tài sản cá nhân. Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang tạm dừng kế hoạch thanh tra để về Hà Nội tường trình, báo cáo sự việc.

Thông tin báo chí, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết: “Dự kiến cuối tuần công tác sẽ lên Thành phố Hồ Chí Minh cùng em gái vợ đi lên Long Thành, Đồng Nai để xem đất và mua đất.

Tuy nhiên trong 2 ngày thanh tra, ngày cuối tuần chúng tôi không lên Thành phố Hồ Chí Minh được do công việc bận nên giao dịch này chưa thực hiện được. Khi giao dịch chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản”.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, tường trình của ông Nguyễn Xuân Quang có kênh nào thẩm định hay không, ông Hoàng Văn Thức cho biết: “Không có kênh nào thẩm định.

Theo báo cáo giải trình của ông Quang, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám nghiệm tại hiện trường và xác minh số liệu ông Quang báo cáo. Số tài sản mất gồm 1 laptop và 385 triệu tiền mặt.

Qua trao đổi với Công an Thành phố Tân An, Công an tỉnh Long An, chúng tôi nhận được thông tin không có phong bì đã xé, chưa xé trong phòng của ông Quang ở”.

Ông Hoàng Văn Thức cũng thông tin: “Theo quy định, chúng tôi có rà soát lại, hiện nay chỉ có quy định đối với cán bộ công chức, người dân xuất cảnh ra nước ngoài thì không được mang quá 7.000 USD, còn trong nước chưa thấy quy định nào về việc hạn chế mang theo tiền.

Công chức nhà nước chuyện này chúng tôi cũng chưa quy định. Có thể sau một số việc nóng về quản lý nhà nước, chúng tôi sẽ phối hợp với ngành liên quan để báo cáo Chính phủ quy định về một số ngành nhạy cảm kiểm soát việc này.

Còn hiện nay cấm công dân, cán bộ đi công tác trong nước hạn chế số tiền mang theo là chưa có.

Qua phản ánh của các doanh nghiệp đều cho biết ông Nguyễn Xuân Quang, trưởng đoàn thanh tra, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực”.

Đại diện Tổng cục Môi trường cũng thông tin, qua kiểm tra hiện trường tại phòng nghỉ của ông Quang (Phòng 209, Khách sạn Thanh Vân 2), Công an ghi nhận chỉ còn lại một số tài sản cá nhân gồm: ví (trong đó có 13 triệu đồng và 2.300 đô la Mỹ), 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

Không có phong bì trong phòng (chưa bóc và đã bóc) như thông tin báo chí nêu.

Ông Hoàng Văn Thức cũng thừa nhận: “Hiện chỉ có kênh là báo cáo giải trình của ông Quang. Cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố, làm rõ vụ mất trộm của công dân.

Công an đang điều tra và Tổng cục Môi trường phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tổng cục không có nghiệp vụ, chức năng để làm rõ.

Về phía lãnh đạo Tổng cục Môi trường, chúng tôi cũng mong muốn mọi thông tin về cá nhân anh Quang sẽ được xác thực, minh bạch. Chúng tôi cũng trông chờ vào cơ quan điều tra”.

Khi được hỏi về suy nghĩ của cá nhân trước việc bị mất trộm gần 400 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Quang nói: “Tôi rất buồn phiền. Đây là việc cá nhân của mình, từ tai nạn của mình mà nó gây ra những thông tin chưa chính xác và ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân tôi, ảnh hưởng tới cơ quan, tổ chức.

Tôi rất buồn lòng. Còn về vấn đề bổ nhiệm thì đã có trả lời của Vụ Tổ chức cán bộ rồi, tôi xin phép không trả lời thêm”.

Liên quan đến việc bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, cũng như việc bổ nhiệm Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường – ông Nguyễn Xuân Quang.

Ông Nguyễn Kim Tuyển - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) cho hay: “Ông Nguyễn Xuân Quang cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm, chỉ thiếu chứng chỉ Trung cấp Lý luận chính trị.

Tại thời điểm bổ nhiệm, do đặc thù Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường mới thành lập và đảm đương nhiều nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra nên cần bổ sung cán bộ, lãnh đạo.

Do đó, Tổng cục đã xem xét, nhất trí phân công ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường”.

Ông Nguyễn Kim Tuyển cũng thông tin, ông Nguyễn Xuân Quang đã hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên chính và có 11 năm, 4 tháng giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương, hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên.

Ông Quang tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên và đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 và đối tượng 2, chứng chỉ tiếng Anh, tin học văn phòng trình độ C. Ông Quang có kinh nghiệm quản lý điều hành, trưởng phòng với tổng thời gian 7 năm 7 tháng.

Trước đó, thông tin gửi báo chí, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, về lý thuyết, vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang là vụ việc của cá nhân.

Tuy nhiên do sự việc diễn ra trong khi ông Quang đang thực hiện chuyến công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và việc báo chí nêu thông tin liên quan đến một số “phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường” khiến dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất của cá nhân ông Quang, cũng như tính minh bạch trong quá trình thanh tra.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là hệ trọng, nên đã giao Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và một số cơ quan để làm rõ thông tin.