Phó Cục trưởng đi công tác mang theo 400 triệu đồng là bất thường

Mới đây, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận, đã khám nghiệm hiện trường xong và đang điều tra làm rõ sự việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An.

Theo đó, ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Quang thông báo với quản lý khách sạn T.V (Thành phố Tân An, tỉnh Long An) là bị mất trộm gần 400 triệu đồng tại khách sạn.

Được biết, tại thời điểm mất tiền, ông Quang cùng 4 người đến khách sạn đặt 3 phòng nghỉ (ngày 20/9). Ông Quang ở một phòng riêng.

Đến sáng ngày 26/9 thì xảy ra sự việc ông Quang bị mất laptop và số tiền 385 triệu đồng.

Trả lời báo chí, ông Quang cho biết, ông đã chủ động báo cơ quan điều tra công an để làm rõ vụ việc. Số tiền bị mất là số tiền cá nhân của ông Quang đem theo để làm việc riêng cho gia đình chứ không phải như thông tin trên mạng đồn đại là của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay: “Về việc này, Bộ trưởng đã có chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường kiểm tra tình hình sự việc. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 29/9”.

Xung quanh việc việc cán bộ đi công tác bị mất số tiền lớn, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, luật sư Phan Xuân Xiểm – nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) đặt vấn đề: “Trước tiên, phải làm rõ số tiền gần 400 triệu đồng cán bộ mang theo khi đi công tác nguồn gốc ở đâu.

Nếu là việc cá nhân, việc gia đình của cán bộ, tức anh mang tiền của nhà trong chuyến đi công tác tiện thể giải quyết việc gia đình thì anh có báo cáo cụ thể trước đó với cơ quan mình đang công tác hay không?

Còn nếu là việc của cơ quan thì sao đi công tác phải cầm số tiền lớn thế để làm gì. Cơ quan quản lý và cá nhân cán bộ này cần trả lời dư luận”.

Ngay khi thông tin Phó Cục trưởng bị mất số liền lớn gần nửa tỉ đồng trong quá trình đi thanh tra tại tỉnh Long An, không ít luồng dư luận trái chiều đặt nghi ngờ số tiền lớn bị mất được các đơn vị bị thanh tra lót tay.

Trước ý nghi ngờ này, luật sư Phan Xuân Xiểm cho rằng: “Dư luận hoàn toàn có thể nghi ngờ số tiền kia là bất thường.

Bởi anh đang đi thanh tra vấn đề về môi trường mà lại mang số tiền lớn thế có tin được không.

Đặc biệt, vấn đề thanh tra nói chung và thanh tra môi trường rất nhạy cảm và rất dễ xảy ra tiêu cực, hối lộ để bỏ qua sai phạm.

Vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng rõ ràng việc đi công tác anh lại mang nhiều tiền như vậy là bất thường, dù giải thích thế nào vẫn khó thuyết phục dư luận”.