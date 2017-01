Nghiêm trị cán bộ, công viên chức “say” trò đỏ đen

(GDVN) - Qua thông tin từ báo chí, công an cũng từng phát hiện và đề nghị xử lý những vụ đánh bạc lớn, trong đó lộ diện không ít quan chức, cán bộ, công viên chức.

LTS: Nạn cờ bạc là vấn nạn lớn trong xã hội hiện nay. Đặc biệt, một số cán bộ công chức cũng tham gia vào trò đỏ đen này.



Tác giả Sông Trà cảnh báo những hệ lụy khó lường khi cán bộ “say” trò đỏ đen và cho rằng cần phải nghiêm trị những trường hợp như vậy.



Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!



Vào dịp Tết nguyên đán và sau Tết, nạn cờ bạc bùng phát ở nhiều nơi, diễn ra dưới nhiều hình thức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, kể cả cán bộ công chức, gây ra những hệ lụy dai dẳng và khó lường.



Mấy năm gần đây, khi Tết đến, xuân về, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện và bắt quả tang những vụ đánh cờ bạc lớn.



Điều đáng nói là trong các chiếu bạc ấy có sự tham gia "nhiệt tình" của nhiều vị cán bộ, công, viên chức nhà nước.



Trong thực tế, số vụ đánh bạc có cán bộ, công, viên chức dính líu, tham gia trực tiếp trong thời gian Tết còn nhiều và phức tạp hơn thế.



Có điều là, công an, các cơ quan chức năng chưa phát hiện và bắt quả tang, hoặc có phát hiện, nhưng chỉ dừng lại ở mức xử lý nội bộ, chứ không muốn công bố rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vì “sợ” tai tiếng.

Nạn cờ bạc, sát phạt lẫn nhau không chỉ bùng phát mạnh mẽ trong thời điểm trước, trong và sau Tết hằng năm mà còn diễn ra dai dẳng, âm thầm, lặng lẽ trong những ngày thường, với mức độ và qui mô khó lường hết, giống như tảng băng, một phần nổi, bảy phần chìm.



Qua thông tin từ báo chí, công an cũng từng phát hiện và đề nghị xử lý những vụ đánh bạc lớn, trong đó lộ diện không ít quan chức, cán bộ của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm Sát Nhân dân, cảnh sát công an, những người am hiểu, thực thi pháp luật, cầm cân nảy mực cho công lý lại lao vào trò chơi đỏ đen.



Cán bộ, công, viên chức Nhà nước, được coi là người có học, có tri thức, có địa vị trong xã hội, hiểu hơn ai hết về việc đánh bài bạc, hay cá độ là vi phạm pháp luật, sẽ để lại những hậu quả xấu, nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.



Có người mắc phải vòng lao lý. Có người tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Có kẻ cùng quẫn, bế tắc, tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Nhiều “tấm gương” tày liếp còn đấy.



Thế nhưng nhiều người vẫn cứ sa lầy vào chốn "đỏ đen" như những con thiêu thân.

Lối sống không lành mạnh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân là nguyên nhân cơ bản khiến không ít cán bộ, công, viên chức hư hỏng, sa ngã, mê muội cờ bạc.



Hơn nữa, công tác xử lý của các cấp, các ngành chức năng và liên quan lâu nay về vấn đề cờ bạc vẫn còn khá xuê xoa, nhẹ nhàng nên tệ nạn này chẳng những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại.



Thiết nghĩ, đã đến lúc, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức phải có cam kết không đánh bạc, tham gia “trò chơi” đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức.



Chúng ta cần gắn công tác tuyên tuyền giáo dục với các biện pháp xử lý nghiêm minh để có đủ sức răn đe mọi người tuân thủ pháp luật, tránh xa “trò chơi đỏ đen”.



Nếu buông lỏng, xuê xoa thì đồng nghĩa với việc tiếp tay cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của cán bộ cũng như người dân nói chung làm cho tệ nạn cờ bạc ngày càng có môi trường phát triển.