"Phải coi nhiệm vụ phục vụ nhân dân là quan trọng nhất"

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, các cử tri phát biểu ý kiến, bày tỏ phấn khởi trước các kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Thành phố Hải Phòng đạt được;

Đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, nhất là những chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt và thông điệp Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các dự án nghìn tỷ bị thua lỗ; chỉ đạo xuyên suốt không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng; có giải pháp hiệu quả lâu dài, bền vững để người nông dân ổn định sản xuất trong bối cảnh giá cả một số nông sản như thịt lợn hơi xuống thấp; đổi mới hình thức quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật; phát triển du lịch…

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và nhấn mạnh “từ những kiến nghị này, chúng ta sẽ có những chính sách, giải pháp cụ thể và cũng sẽ có chương trình làm việc cụ thể với Thành phố Hải Phòng để xử lý".

Thủ tướng thông báo, ngay trong chiều nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Thành phố Hải Phòng sẽ được khởi động.

Đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Thành phố Hải Phòng trong việc khởi động dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng cho biết Chính phủ cũng ủng hộ quyết liệt việc làm tuyến đường này để góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương và cả vùng.

Dự án đã có kế hoạch bố trí vốn đầu tư trung hạn theo hình thức hợp tác công- tư (PPP).

Về kỳ họp sắp tới của Quốc hội, Thủ tướng cho biết nhiều vấn đề quan trọng sẽ được bàn bạc, với 13 luật và 5 nghị quyết. Khối lượng công việc nhiều như vậy Đảng, Nhà nước xác định xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng.

Một điểm mới của các phiên họp Chính phủ là trước tiên bàn thể chế chính sách để có thể trình Quốc hội những dự án luật tốt nhất, mang hơi thở cuộc sống, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nguyện vọng của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế, chính sách, pháp luật phải phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình hội nhập quốc tế sâu rộng. Thể chế phải văn minh, tiến bộ, tạo điều kiện cho phát triển và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về tình hình kinh tế, xã hội, Thủ tướng cho biết tình hình ổn định và có nhiều mặt phát triển tốt. Tiềm lực đất nước không ngừng tăng lên.

Uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Không chỉ phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước dành nhiều quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với Hải Phòng, Thủ tướng bày tỏ trong khó khăn chung của đất nước, năm 2016, Thành phố đã vươn lên rất mạnh mẽ bằng ý thức tự lực, tự cường trong phát triển, trong quản lý điều hành.

Các chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước giao thì Hải Phòng đều đạt và vượt, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, đầu tư phát triển… Đặc biệt, có nhiều tập đoàn lớn trong nước đầu tư vào Hải Phòng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là hệ thống chính trị, các cấp chính quyền phải đáp ứng được nguyện vọng, niềm tin của nhân dân. Từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã phường đều phải quan tâm tới môi trường kinh doanh, bảo đảm tốt nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển...

"Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải gắn bó với nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ nhân dân là quan trọng nhất", Thủ tướng bày tỏ và nhấn mạnh tinh thần xử lý công việc là thuyết phục dân, làm tốt công tác tư tưởng để người dân hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, cần quan tâm đến an sinh xã hội, cuộc sống người dân, như bảo đảm an ninh trật tư, an toàn thực phẩm.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết, xử lý các công trình “đang đắp chăn, đắp chiếu”.

“Hơi thở cuộc sống, những vấn đề lớn của đất nước, của địa phương, thì đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng lắng nghe để mang tinh thần đó vào trong Quốc hội, Chính phủ để chúng ta có quyết tâm cao hơn trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Thành phố, nhân dân quận Đồ Sơn và cả nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Cũng trong chiều 13/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tướng Đặng Kinh, năm nay 96 tuổi, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Tỉnh đội trưởng Kiến An.