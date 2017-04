Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế để công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương khiếu kiện.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và Ban Tiếp công dân Trung ương, kịp thời cử tổ công tác có đủ thẩm quyền đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về giải quyết tại địa phương.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài; cơ bản giải quyết xong trong năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Thanh tra Chính phủ đảm bảo vốn đầu tư để triển khai xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo tiến độ đã đề ra.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; đưa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương là mục tiêu bảo vệ theo quy định của Bộ Công an.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ trên cơ sở tổng kết thi hành Luật tiếp công dân, nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tiếp công dân.