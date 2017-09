Chánh văn phòng huyện An Dương: Cô Th. cứ bô bô thế, huyện đang tính, chưa quyết

(GDVN) - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Dương cho biết, huyện đang tiến hành sắp xếp lại nhân sự, tạo điều kiện để cô Th. dạy tại trường An Đồng.

Như tin đã đưa ngày 8/9, cô giáo Trần T.Th. - giáo viên Trường Trung học cơ sở Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) uống thuốc ngủ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh vì bất mãn khi bị chuyển trường.

Rất may là đã có người phát hiện và đưa cô Th. đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

Ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thức - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Dương cho biết, về chủ trương sắp tới, Ủy ban nhân dân huyện An Dương vẫn đang chờ việc sắp xếp lại cơ cấu nhân sự của trường Trung học cơ sở An Đồng, nơi cô Th. có nguyện vọng chuyển về.

Hiện, trường này đang thừa nhân sự có chuyên môn của cô Th. (Cô Th. có bằng Cao đẳng Hóa - Sinh và bằng Đại học Toán). Việc sắp xếp nhân sự cần có thời gian.

Về thông tin cô Th. sẵn sàng nghỉ việc nếu không được chuyển về trường cũ, ông Thức cho biết: “Đấy là việc của cô ấy cứ nói bô bô như thế chứ huyện chưa nhận được thông tin chính thức nào. Việc cô Th. nhất thiết phải xin về trường cũ thì huyện cũng vẫn đang sắp xếp nhân sự”.

Ông Thức cũng cho biết, huyện đã đề nghị cô giáo Th. chuyển về dạy tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn An Dương, cách trường An Đồng khoảng 3km.

Tuy nhiên, cô Th. không đồng ý vì một mực muốn được về giảng dạy tại trường An Đồng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi đề nghị làm rõ thông tin phản ánh nguyên nhân cô Th. uống thuốc ngủ tự tử là do quá trình tham mưu và quyết định điều chuyển quá vội vã, không khách quan của Trường Trung học cơ sở An Đồng, ông Thức đã lấy lý do bận họp và từ chối trả lời.

Được biết, do không đồng ý với quyết định điều chuyển, cô Th. và 5 giáo viên đã có đơn thư tố cáo ông Đoàn Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai phạm trong quá trình lấy phiếu điều chuyển.