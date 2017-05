Trong trường có sân tennis, nhà sàn sang trọng, phường nói không có trách nhiệm

Sau khi đăng tải bài viết Trường Ngôi Sao Hà Nội bị tố làm nhà ở trong khuôn viên trường, ngày 17/05/2017 phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị phường Nhân Chính thông tin: “Chúng tôi chỉ kiểm tra kết cấu công trình khi xây dựng cái nhà sàn đấy đúng theo cấp phép tạm hay không, còn bên trong người ta sử dụng như nào thì phải Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, để đối chứng xem công trình giáo dục trực quan kia có được xây dựng đúng phép không, phóng viên đề nghị ông Hoàng Tùng cung cấp hồ sơ liên quan đến công trình lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trong khuôn viên Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội thì ông này từ chối và lấy lý do là cán bộ thanh tra xây dựng phường đang đi địa bàn.

Trước đó, ngày 16/05/2017, phóng viên cũng đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Vân Trang, Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Trường Ngôi Sao Hà Nội theo lời mời từ phía nhà trường.

Trong buổi làm việc, bà Trang cũng cho biết: “Khu vực nhà sàn thì hiện tại vẫn được sử dụng làm nơi làm việc của Hội đồng quản trị, khu có giường thì để làm nơi nghỉ ngơi.

Các em học sinh có tiết liên quan đến nhà sàn thì các em vẫn được xuống để học. Nơi đó thì vừa làm giáo cụ trực quan và làm nơi tiếp khách của nhà trường”.

Gần đây, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh về việc Hệ thống giáo dục trường Ngôi Sao Hà Nội (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng sai mục đích ngôi nhà sàn 2 tầng bằng gỗ và xây dựng sân tennis ngay trong khuôn viên sân chơi nhà trường, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến học tập của học sinh.

Một số phụ huynh đã lên tiếng phản ánh đến Báo và họ cho rằng, do có nhà sang và sân tennis trong trường nên "người ra người vào" rất khó kiểm soát, nguy cơ mất an toàn trong môi trường học tập, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

Bài học cô Hiệu trưởng đi taxi vào trường học gây tai nạn nghiêm trọng ở trường Tiểu học Nam Trung Yên vẫn còn đó.

Nhằm làm rõ thông tin phản ánh trên, ngày 10/05/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hệ thống giáo dục trường Ngôi Sao Hà Nội.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Bích Ngà, xưng danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường thay vì cung cấp thông tin hoặc giải thích sự việc thì nói: “Làm thì người ta phải có giấy phép chứ ai tự làm được, trường thì làm cống hiến hết lòng cho sự nghiệp giáo dục nhưng mà cứ chỉ soi xem người ta có cái gì để đến nhiễu”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc nhà trường sử dụng ngôi nhà sàn bằng gỗ 2 tầng đó vào mục đích gì? Bà Ngà nói:“Mục địch là sử dụng làm nhà điều hành, hiện nay văn phòng làm việc của nhà trường ở dưới đó”.

Cũng trong buổi làm việc, bà Phạm Bích Ngà đã cung cấp cho phóng viên văn bản số 1509/UBND-QLDT đề ngày 01/12/2015 của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trực quan trong khuôn viên Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội.

Tại văn bản này, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân có ý kiến như sau: Chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường thực hiện việc lắp đặt tạm nhà sản trong khuôn viên sân chơi của Trường.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường, Trường

tiểu học Ngôi Sao Hà Nội chịu trách nhiệm về công tác thi công lắp đặt, đảm bảo an toàn công trình; có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; trường hợp để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, không đảm bảo an toàn hoặc có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phải tự nguyện tháo dỡ công trình.

Giao Uỷ ban nhân dân phường Nhân Chính, Đội Thanh tra xây dựng quận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư.

Mặc dù, được quận Thanh Xuân chấp thuận cho lắp đặt tạm nhà sàn làm giáo cụ trực quan, phòng truyền thống phục vụ công tác giáo dục của nhà trường nhưng hiện nay, theo khảo sát thực tế của phóng viên thì chủ đầu tư lại sử dụng ngôi nhà sàn này hoàn toàn vào việc khác.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều phụ huynh tiếp tục phản ánh tới báo, họ yêu cầu ngành giáo dục địa phương phải vào cuộc, không thể thờ ơ với câu chuyện này.

Theo đó, nếu nhà trường vẫn giữ cung cách làm việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trường học này, thì cơ quan quản lý cần xem xét, kể cả việc dừng tuyển sinh nếu các vấn đề trên không được làm rõ, khắc phục triệt để.