Việt Nam tăng cường hợp tác giáo dục với Thụy Điển, Đan Mạch

Sáng 30/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục Đan Mạch, Bộ Đại học và Khoa học Đan Mạch.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan tới đánh giá, kiểm định chất lượng đại học, những thách thức đặt ra với giáo dục đại học khi quy mô đại học phát triển.

Trong khuôn khổ buổi làm việc này, đã có 17 biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học Việt Nam và phía Đan Mạch được ký kết.

Đó là các hợp tác trong lĩnh vực: Đào tạo và nghiên cứu y khoa; Mỏ địa chất; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục…

Hai bên cũng đã thảo luận về việc nâng cao chất lượng giảng viên, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, trao đổi giảng viên, học tập mô hình đại học tự chủ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị phía bạn ủng hộ dự án nước ngầm của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương với Đan Mạch.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm Trường Kinh doanh Niels Brock, trao đổi với nhà trường về hoạt động giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Sau đó, Bộ trưởng cùng các trường đai học tham dự diễn đàn do Hiệp hội các trường đại học UCC (Uninversity College of the Capital) tổ chức.

Trong ngày 31/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm Trường tiểu học Hellerup Skole (thủ đô Stocklhom). Đây là ngôi trường liên cấp từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, được thiết kế theo không gian mở và cách tổ chức lớp học “mở”, giáo viên được chủ động thiết kế nhiều nội dung học tập theo đề xuất của học sinh.

Cũng trong thời gian này, đại diện các trường đại học Việt Nam đã tới Trường Đại học Copenhaghenđể xúc tiến cơ hội hợp tác giữa các bên.

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch diễn ra sau đó, hai bên đã thảo luận về chương trình STEM, kết hợp giữa trường phổ thông và Lego; trao đổi về kết quả và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tới Thụy Điển hội đàm bà Anna Ekstrom – Bộ trưởng Giáo dục và bà Helene Hellmark Knutsson - Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Thuỵ Điển.

Phía Việt Nam đã giới thiệu hệ thống giáo dục điển Việt Nam từ mầm non đến đại học; sau đó hai bên cùng thảo luận về hợp tác về giáo dục phổ thông, đại học, mô hình đại học tự chủ, chất lượng giáo viên...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi về khả năng xây dựng trường Việt Nam – Thuỵ Điển, trong đó khuyến khích các nhà đầu tư của 2 bên cùng tham gia.

Đồng thời, đề nghị hai Bộ trưởng của Thuỵ Điển ủng hộ và kiến nghị Chính phủ nước này ủng hộ Đại sứ Phạm Sanh Châu làm Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ mới.

Sáng ngày 1/9, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác dự hội thảo Tripple Helix tại Trường Đại học Uppsala, tỉnh Uppsala.

Một thảo luận bàn tròn về quan hệ doanh nghiệp, nhà trường và Chính phủ đã diễn ra sôi nổi giữa các trường. Phía Thuỵ Điển đã giới thiệu những bài học hiệu quả để nằm thúc đẩy mối quan hệ này.

Sau đó, các Trường Đại học phía Việt Nam gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Huế đã ký kết các văn bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thị trưởng Uppsala.

Cũng trong sáng 1/9, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác đã đi thăm Trường trung học Rosendalsgymnasie.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã hội đàm với bà Ulrika Modeer - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển.

Tại đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị phía bạn xem xét khả năng hỗ trợ về giáo dục cho các vùng khó khăn và tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong các chương trình hiện có; đồng thời đề nghị bà Quốc Vụ khanh ủng hộ Đại sứ Phạm Sanh Châu trở thành Tổng Giám đốc UNESCO.

Trong hoạt động tiếp theo sau đó tại Ủy ban giáo dục đại học Thuỵ Điển, hai bên đã trao đổi về công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đại học.

Cuối ngày làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm tập đoàn giáo dục EF, nghe trình bày về các sản phẩm có thể hỗ trợ cho Việt Nam, thảo luận khả năng hợp tác trong tương lai.