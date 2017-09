Rởm ở "xứ ZÔ"

Các nhà thiên văn học mới phát hiện một thiên hà khá giống Ngân Hà nên đặt tên cho thiên hà này là “Thiên Nga”.

Lý do chọn tên “Thiên Nga” vì đây không phải thiên hà xoắn ốc mà là thiên hà uốn lượn trông giống hình số 2 mà bọn trẻ khi bị điểm 2 thường bảo là bị “ăn ngỗng”.

Đối diện qua lỗ đen ở tâm Thiên Nga, một đầu là “Xứ sở vĩ đại và quyền năng OZ”, đầu kia là xứ sở thiên đường ZÔ.

Về tên xứ ZÔ, các nhà “thiên cả văn lẫn võ” bảo tại cái máy tính ngu ngốc, khi gõ nhầm Zoo nó biến luôn thành Zô không xin ý kiến cấp trên, thế là đành để nguyên không sửa nữa.

Một số khác thì bảo xứ ấy Zô là nét văn hóa đặc trưng, gặp nhau nâng chén - zô, thấy thiên hạ ném đá - zô, thấy xe tai nạn hàng rơi vung vãi - zô, thấy thông báo khai trương cửa hàng ăn miễn phí - zô, zô, zô!

Ngày nọ, khắp Thiên Nga rỉ tai nhau, rằng Hội đồng - Quốc gia - Tối cao - Khoa học - Hàn lâm thiên đường ZÔ họp mấy phiên, kéo dài mấy tháng mà vẫn chưa phân công được người hướng dẫn luận án “Ý nghĩa xã hội của đồ rởm”.

Không tìm được không phải vì thiếu giáo sư chuyên ngành mà vì tất cả các Viện sĩ (cao hơn giáo sư một bậc) đều muốn làm thày hướng dẫn nghiên cứu sinh nên Hội đồng phải dành thời gian phân tích chuyên ngành của các Viện sĩ, các giáo sư dù đúng ngành chuyên cũng phải “chầu rìa” vì chưa… đến tuổi!

Nói về chuyên ngành, đa số Viện sĩ Hội đồng - Quốc gia - Tối cao - Khoa học - Hàn lâm khẳng định: Không đúng chuyên ngành không phải là không đúng chuyên ngành mà chỉ là ngành không chuyên.

Một khi đã là “ngành không chuyên” thì tức là phải có “tí chuyên” chứ không phải tuyệt đối không có tí nào.

Nói đúng ra thì đó là ngành tay trái, nhưng giống như du hành vũ trụ, khi người ta lơ lửng trong không gian thì làm gì còn khái niệm trên - dưới, phải - trái!

Có Viện sĩ còn thẳng toẹt: Một “tí chuyên” của các Viện sĩ chắc chắn bằng cả “cục chuyên”, “đống chuyên”, “sọt chuyên” của giáo sư nên chỉ cần “tí chuyên” là đủ, không phải tranh cãi lằng nhằng, tốn thời gian, rách chuyện.

Để biện minh chuyện “tí chuyên”, một Viện sĩ vừa có chuyến vi hành đến khu tự trị Y.T. xứ Aq đưa ra một dẫn chứng hết sức thuyết phục: Đã là bác sĩ tất phải biết kê đơn, đã biết kê đơn tất phải hiểu về thuốc, đã hiểu về thuốc tất am hiểu về dược…

Kết thúc diễn thuyết, Viện sĩ dạy: Đừng có ngu ngốc cho rằng bác sĩ chỉ biết “thiến lợn” hay “măng xông ruột”…

Viện sĩ khác dẫn câu chuyện quan chức xứ Aq thuộc Zô “ní nuận” rằng “thuốc rởm không phải là thuốc rởm vì vẫn … là “thuốc”, chỉ có tí khác biệt là thuốc đó không chữa được bệnh, lỗi là do dân Aq ăn bẩn quá nên… nhờn thuốc”.

Chuyện “muỗi” về cái luận án bỗng mở ra cả một vũ trụ khoa học, cả nhân sinh lẫn tự nhiên, cả thiên đình lẫn hạ giới, cả “chí tuệ” lẫn “chí phèo”.

Vậy nội dung cái “Ý nghĩa xã hội của đồ rởm” ấy thế nào mà gây chấn động thiên hà Thiên Nga đến thế?

Chuyện trên giời chỉ có Giời biết, còn cấp độ “người trần bị thịt” thì làm sao biết mà thưa thốt.

Người trần gian “nghe hơi nồi chõ” được thông tin này, không biết có chính xác, nhưng cứ tranh thủ công bố để giữ bản quyền, sau này còn thu phí tác quyền kẻo người khác công bố trước thì “di dỉ dì di cái gì cũng mất”.

Một nghiên cứu cao cấp - hàn lâm cho thấy, sau các thời đại Đồ Đá, Đồ Sắt, Đồ Đồng, Đồ…Văn Minh là thời đại Đồ Rởm:

Vào những năm đầu kỷ nguyên “Đồ Rởm”, Bộ Học của xứ Aq có đợt thanh tra phát hiện được hơn 10 nghìn trường hợp dùng bằng “rỏm” (“rởm” hay “dởm”, “rỏm” hay “dỏm” là giống nhau tú-lơ-mo).

Vì người “xài bằng rỏm” đông như quân Nguyên nên sau đó Bộ Học khiếp, không dám tiếp tục thanh tra nữa, xem như đấy là thành công của “xã hội hóa … văn bằng”.

Lại “nghe hơi nồi chõ” tí nữa nên biết, đề cương luận án tiến sĩ: “Ý nghĩa xã hội của đồ rởm” do một nghiên cứu sinh xứ Aq chuyển phát qua Tàu rùa Liên hành tinh ký hiệu S9999 đến Hội đồng - Quốc gia - Tối cao - Khoa học - Hàn lâm, nội dung các phần trong đề cương nghiên cứu như sau:

A lớn: Phân loại “rởm”

B lớn: Các hình thái “rởm”

C lớn: Ý nghĩa của “rởm”

D lớn: Kết luận, kiến nghị và giải pháp quan đến “rởm”.

Về phân loại “rởm”: Đề cương cho rằng có nhiều loại như là “Lời rởm”, “Người rởm”, “Bằng rởm”, “Việc rởm”, “Văn bản rởm”,…

Về hình thái “rởm” thì có “Rởm thật” và “Thật nhưng mà rởm”.

Về ý nghĩa của “rởm”, luận án chỉ giới hạn nghiên cứu trong hai nhóm đối tượng là “Rởm với gia (đình)” và “Rởm với gia (quốc)”.

Còn Kết luận, kiến nghị và giải pháp liên quan đến “rởm” ” thì chưa “nghe hơi” được nên xin khất, để sau rởm tiếp.

Xin trích dẫn vài khúc trong đề cương luận án đã “lỏm” được:

- a con trong A lớn: “Lời rởm”:

“Buôn chổi đót, nuôi lợn, làm thối móng tay, công sức lao động mồ hôi nước mắt …” mới có tiền xây biệt thự;

“Ùn tắc là xe phải đứng im trong 30 phút, còn các vụ việc kẹt xe kéo dài chỉ là ùn ứ vì xe vẫn có thể nhúc nhích";

“Cướp ở lễ hội là cướp có văn hóa”;

“Quần bò phải cấm vì đó là quần của người chăn bò châu Âu”;

“BOT không ảnh hưởng đến người nghèo”;…

- b con trong A lớn: “Người rởm”:

Chị rởm: Chị gái không biết em trai có biệt phủ hàng vạn mét vuông;

Quan rởm: Quan đầu tỉnh không biết “gái nóng” (hot girl) quy hoạch Phó sở có con với ai, nay lặn mất tăm ở đâu;

Thẩm phán rởm: “Thẩm phán xóm Chè Búp” có bằng đại học nhưng chưa tốt nghiệp phổ thông;

Chân dài rởm: Dùng chiêu “cắt dán” toàn thân khiến chồ phồng, chỗ tẹt;

Nghị rởm: Khi bị bắt “khoe” trước tòa chạy chức hết 30 tỷ;

Thày giáo rởm: thày “hàn lâm” vơ hơn 50 chục học viên để đào tạo “nguyên khí quốc gia”;…

Thày thuốc rởm: Bị động kinh vẫn làm phó khoa ở bệnh viện;

- c con trong A lớn: “Bằng rởm”:

Trưởng Ban tổ chức Thành phố Thanh Vị mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của bạn để học bổ túc hệ Trung học phổ thông;

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ ở tỉnh Dương Hải mượn bằng cấp 3 của người khác để dự thi Đại học (và đã có bằng cử nhân Luật);

Phó bí thư thường trực tỉnh Bái Yên có bằng tiến sĩ chỉ sau sáu tháng được cử đi học;…

Về Các hình thái “rởm”

- a con trong B lớn: “Rởm thật”:

“Rởm thật” là rởm chính hiệu, rởm 100%, rởm từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, rởm cả ý nghĩa, nội dung lẫn hình thức.

“Rởm thật” có nguồn gốc xuất xứ, có gen di truyền đã được giải mã, được công khai thừa nhận đến mức trở thành “thật”, mọi thứ “không rởm” đều bị coi là, là … “rởm”.

- b con trong B lớn: “Thật nhưng mà rởm”:

Loại “Thật nhưng mà rởm” dễ nhận thấy nhất là các “chức nọ”, “chức kia”, “chức công”, “chức viên” hưởng lương chuyên ngạch “Cắp ô” có chẳng để làm gì, nhưng không có không được, bắt buộc phải có để cho loại “Thật nhưng mà rởm” thứ hai yên tâm cống hiến.

Loại “Thật nhưng mà rởm” thứ hai là các “chức cao”, “chức thấp”, chức gì cũng làm tuốt, làm chánh xứ - OK, làm chánh bộ - OK; Làm tư lệnh ngành - OK, làm chính ủy ngành - OK; Làm ngân hàng - OK, làm dầu khí - OK; Duy chỉ có chức “Phó thường dân” là “KO”.

Còn một loại loại “Thật nhưng mà rởm” khác ai cũng biết là đội ngũ khá hùng hậu “Sĩ tiến”, “Sĩ thạc”, “Sư giáo”, “Sư phó”,… bằng đóng dấu đỏ, thật 100%, loại này đầy rẫy như “cún con chợ cóc”, được phổ cập trong tất cả các lĩnh vực, các tấng lớp cư dân nên không đưa vào diện nghiên cứu.

Về Ý nghĩa của “Rởm”

Đối với gia tộc:

“Rởm” đẻ ra học hàm, học vị. Trong số con đàn cháu đống của Rởm, có hai đứa kiệt xuất nhất là “Chân ghế” và “Cầu thang”, nhờ chúng mà họ hàng nhà Rởm mát mày mát mặt;

“Rởm” không chỉ làm sinh sôi các loại “sĩ thạc, sĩ tiến” mà còn đẻ ra “sĩ diện”.

Vì “diện” là “mặt” nên trong chi họ “Mặt có sĩ” lớn, bé, già, trẻ đều có quyền “sĩ theo” bằng cách xây nhà thờ to, đẹp như cung điện.

Dịp tế lễ ở đình chùa, cỗ của dòng họ “có sĩ” bao giờ cũng hoành tráng hơn các họ khác.

Ngoài ra nếu thang dài, ghế chắc thì việc tăng thêm “xuất đinh” bằng cách lập “phòng nhì”, “phòng ba” của thành viên nhà Rởm là “nhu cầu tự thân”, tránh cho dòng họ bị “phạt tự”;

Cũng nhờ “rởm” mà khối “chi trưởng, chi phó” trong họ có tiền chu cấp cho “hậu duệ ngoài hạn ngạch” xuất biên định cư ở nước ngoài;

Nghe nói một thành viên họ Rởm còn đưa ảnh cả nhà vào gian chính giữa chùa cho dân chúng chiêm ngưỡng; …

Đối với gia quốc:

Đóng góp phần lớn thành viên trong tầng lớp “Rởm tinh hoa”, những thành viên này mỗi năm một lần được tuyên cáo trước bàn dân thiên hạ.

Đào tạo miễn phí cho gia quốc các loại “chuyên viên rởm”, “giám đốc rởm”, “sư rởm, giáo rởm, sếp rởm”…;

Góp phần quyết định giúp các gia quốc “chậm” phát triển thu dọn rác công nghiệp, đồ dân dụng phế thải,…

Lại cũng giúp các loại bạn bè tiêu thụ khối lượng lớn đồ rởm khác như quần áo, đồ sứ, thực phẩm, hoa quả, đồ chơi trẻ con…

Một trong các thành tích nổi bật của “Rởm” là giúp tăng mật độ cá ngoài Biển Đông cho nước ngoài khai thác bằng cách lắp máy rởm vào lắp tàu cá để tàu chết rí trên bờ;…

…

???

(chưa hết).