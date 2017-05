Người dân khốn khổ, nhà nước thiệt hại vì dự án BOT "tay không bắt giặc"

H.Hai

16:43 11/05/17

Phải khẳng định ngay rằng thông lệ đầu tư BOT trên thế giới là không có gì mới .. mà chỉ các cơ quan quản lý vì các mục đích khác nhau cố tình hiểu sai và làm sai..Trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo mà cố tình ra những luật định sai ( kiểu như vốn nhà đầu tư BOT chỉ 10%) thì chỉ riêng việc được giải ngân ..bán thầu họ đã thu về số vốn bỏ ra, và nếu có công ty sân sau thì nhóm nhà đầu tư, NT và nhóm lợi ích đã no đủ rồi vì tiền có phải của mấy ông chủ NH thương mại đâu? Và thực tế hầu hết đều được chỉ thầu với chi phí đầu tư cao hơn nhiều lần các nước trong khu vực, kể cả với Mỹ…), đẩy mọi rủi do tài chính lên các cổ đông BOT, hang triệu người dân gửi tiền ngân hang và hàng chục triệu người dân đang đóng phí BOT cao đến vô lý hang ngày, hàng giờ…cũng như an nguy của ngân khố quốc gia lên chính phủ. Nói một cách công bằng là được sự tiếp tay của các quy định sơ hở… Nhóm nhà đầu tư, nhà thầu, NH thực sự đã “ Thắng” dù kết quả an nguy của dự án như thế nào và bắt cả triệu người dân, cổ đông nhỏ và an nguy tài chính quốc gia … làm “con tin “ của họ…Và với kiểu đầu tư “ tay không bắt giặc như thế này.. người dân hoàn toàn có cơ sở tin rằng nếu có phải làm con đường bộ mười làn lên sao hỏa .. nhóm này cũng sẵn sàng xuống tiền không hề run tay ngay tức khắc…