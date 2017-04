Ông Lorenzana "choáng ngợp" trước công trình Trung Quốc xây trái phép ở Xu Bi

The New York Times ngày 21/4 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cùng ngày đã bay ra đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện Thị Tứ do Philippines chiếm đóng trái phép).

Chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 chở ông Lorenzana trước khi hạ cánh an toàn xuống Thị Tứ đã tiến gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây bất hợp pháp trên đá Xu Bi.

Lực lượng Trung Quốc đã 4 lần dùng tín hiệu xua đuổi chiếc C-130 này. Ông Delfin Lorenzana đã bỏ qua các thách thức từ (hải quân) Trung Quốc mà không để xảy ra sự cố nào bất thường.

Ông Lorenzana cho biết, chuyến đi Thị Tứ là để kiểm tra cơ sở hạ tầng trên đảo xem cần phải sửa chữa, nâng cấp đường băng cũng như cầu cảng trên đảo này như thế nào.

Ngoài ra, chính phủ Philippines cũng đầu tư 32 triệu USD xây dựng một cảng cá, một nhà máy điện và khử muối, một đài phát thanh trên đảo. Một khu bảo tồn biển cũng đang được lên kế hoạch để thu hút khách du lịch.

Philippines nhiều lần phản đối yêu sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte đã có một lập trường hòa giải hơn với Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức năm ngoái.

Đột ngột trong tháng 4 này, ông Duterte khiến dư luận ngạc nhiên với tuyên bố sẽ cho quân chiếm các cấu trúc không người đóng giữ ở Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana nhanh chóng chữa lại những phát biểu đó của Tổng thống.

Cũng trong tháng này, Tổng thống Philippines nói ông sẽ đi Thị Tứ vào ngày Độc lập của quốc gia mình, 12/6 và kéo cờ trên đảo. Nhưng sau đó ông chủ Điện Manacanang đã rút lại tuyên bố này. [1]

Còn theo tường thuật của hãng thông tấn AP được Philippines Daily Inquirer hôm nay 22/4 dẫn lại, các lực lượng Trung Quốc đã cố gắng lái chiếc C-130 chở ông Delfin Lorenzana khỏi đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Xu Bi, Trường Sa.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay, ông "choáng ngợp" khi nhìn thấy những tòa nhà và đường xá, đường băng trên đảo nhân tạo. Ông Lorenzana ao ước, giá mà Philippines cũng có thể xây dựng được như thế.

Ngoài ông Lorenzana, chiếc C-130 còn chở theo tướng Eduardo Ano và khoảng 40 nhà báo đến đảo Thị Tứ, cách Xu Bi khoảng 25 km.

