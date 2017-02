Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Lãnh đạo thành phố đi xe biển số giả là việc tày trời

An Nguyên

Ngày 22/2, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thông tin đăng trên một tờ báo về việc xe ô tô biển số xanh đang phục vụ Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng biển số giả là không chính xác.

Ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy đã trưng ra sổ kiểm định và các giấy tờ liên quan về chiếc xe biển số 43A-299.99 hiệu Toyota màu đen do Bộ Công an cấp và được Phòng CSGT (Công an TP.Đà Nẵng) đăng ký.

Chủ tịch ủy ban thị trấn sử dụng xe ô tô biển số giả

Chiếc xe này hiện do Văn phòng thành ủy quản lý, điều động.

Theo ông Bằng, chiếc xe nói trên do một doanh nghiệp tặng với trị giá hơn 1,3 tỷ đồng (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng).

Trước đó, có thông tin, chiếc xe biển số xanh 43A-299 hiệu Toyota mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang đi có trị giá trên thị trường khoảng 2,5 tỷ đồng.

Điều này đã vi phạm vào điều 5, khoản 2 quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỉ đồng.

Đồng thời, xe này đang sử dụng biển số giả (không có trên mạng đăng kiểm Việt Nam) và trùng với biển số của một chiếc xe hiệu Land Rover của doanh nghiệp.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bất ngờ với thông tin trên và khẳng định chiếc xe ông đang sử dụng là biển số thật.

Ông Xuân Anh cho biết thêm, từ lúc nhận nhiệm vụ phó Bí thư Thành ủy đến cuối năm 2015, ông vẫn được bố trí xe Toyota sản xuất từ năm 1996 để lại.

Đến giữa năm 2016, Văn phòng Thành ủy đã bố trí cho ông một chiếc xe khác có biển số 43A-299.99 (hiện ông đang sử dụng). Ngoài ra, còn nhiều xe công khác cũng đã có từ các nhiệm kỳ trước để lại.

“Lãnh đạo thành phố đi xe biển số giả là việc tày trời. Thông tin trên một tờ báo nói xe tôi đi biển số giả làm ảnh hưởng đến uy tín thành ủy, một thành phố trực thuộc trung ương” ông Xuân Anh nói.

Cũng theo Thành ủy Đà Nẵng thì chiếc xe biển số trắng hiệu Land Rover 43A-299.99 của doanh nghiệp cũng là biển thật.

Theo đó, biển số màu trắng được cấp cho tư nhân, còn biển xanh được cấp cho các cơ quan nhà nước. Việc biển số hai loại này trùng nhau là điều bình thường, không có gì sai.