Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chúc Tết Đêm giao thừa

Trong không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền, nhân dân cả nước chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa - Xuân Đinh Dậu 2017, tối 27/1 (tối 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác trực ban, trực chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm thông tin chỉ huy - Bộ Công an.

Cùng tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an.



Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến 20 giờ 30 ngày 27/1, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, an ninh tại các vùng biên giới, cửa khẩu được bảo đảm; các vụ phạm pháp hình sự giảm; số lượng các vụ buôn lậu được phát hiện tăng so với năm ngoái (hơn 30%)...



Thông qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nghe Công an các tỉnh/thành phố Lai Châu, Gia Lai, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội báo cáo về tình hình trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Công an các tỉnh/thành phố đã tăng cường lực lượng, triển khai các tổ công tác với hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, nhất là các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, làm nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu được bảo đảm.



Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu của lực lượng công an trên toàn quốc.

Lực lượng công an đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, tổ chức công tác trực ban, trực chiến, các phương án phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước hoan nghênh các tấm gương công an đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào những ngày giáp Tết kịp trở về nhà vui xuân đón Tết



Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng công an trên cả nước tổ chức tốt công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, sẵn sàng các phương án phòng chống tội phạm để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong môi trường bình yên nhất;

Lực lượng công an phải làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cùng đó, Bộ Công an và công an các tỉnh thành cần làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực ban, trực chiến đấu được hưởng chế độ nghỉ bù hợp lý để cùng gia đình vui đón Xuân mới.



Đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được Trung ương giao; kinh tế-xã hội phát triển rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực hạ tầng cơ sở được chỉ đạo giải quyết quyết liệt, mang lại hiệu quả rõ nét.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô năm 2016; nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để Hà Nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội.

Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò chính quyền cơ sở, đoàn thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp.



Năm 2016, Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (tăng trưởng đạt 8,2%), xóa đói giảm nghèo đạt kết quả vượt bậc, tỷ lệ xã nông thôn mới lên 66%; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông được đẩy mạnh.

Cùng đó, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô đã triển khai khẩn trương các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).



Năm 2017, Thành ủy Hà Nội đã xác định 8 chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường…



Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội đã xác định trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hà Nội đã hội tụ đủ ba yếu tố “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”.

Vì vậy mong Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, là đô thị văn hiến, văn minh hiện đại, xứng danh là “Trái tim của cả nước”.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thăm tặng quà một số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viên.

Cùng đi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội.

Là bệnh viện hạng I của thành phố, trong năm 2016, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện khám cho trên 495 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 54 nghìn bệnh nhân và điều trị ngoại trú cho hơn 20 nghìn bệnh nhân.

Cũng trong năm qua, bệnh viện đã hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn đề ra, thực hiện nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu và đưa Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.

Bệnh viện cũng từng bước hoàn thành công tác cải tạo sửa chữa bệnh viện, có cơ sở vật chất khang trang phục vụ bệnh nhân; đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên y tế; đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, đặc biệt khi thay đổi cơ chế chính sách bảo hiểm y tế...



Về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, bệnh viện lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế thường trực; đảm bảo đủ thuốc, hóa chất phục vụ chẩn đoán và điều trị; sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau Tết; hỗ trợ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đạt được trong năm qua.

Trao đổi với các bác sĩ về tình hình điệu trị của các bệnh nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng cùng với việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, bệnh viện sẽ tổ chức ngày càng tốt hơn công tác điều trị, cứu chữa người bệnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa không để dịch bệnh xảy ra;

Cùng đó các cán bộ, nhân viên bệnh viện đã nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm hỏi, tặng quà Tết bệnh nhân nữ Trần Thị Hồng Tám (73 tuổi, Hà Nội) đang điều trị mổ u đại tràng; thăm các cháu nhỏ đang được điều trị tại Khu bệnh nhân Nhi nội trú.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc Tết các công nhân của Tổ công nhân môi trường số 5 làm nhiệm vụ Đêm Giao thừa tại khu Quảng trường Tượng đài Lê-nin (phố Điện Biên Phủ), các chiến sĩ cảnh sát trật tự và đội trật tự của Trạm khai báo tạm trú, tạm vắng và tuần tra nhân dân của Khu phố V (Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đang làm nhiệm vụ trực Tết tại khu vực Tượng đài cảm tử (phố Đinh Tiên Hoàng).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các công nhân môi trường, cảnh sát trật tự đã không quản ngại thời gian, sẵn sàng làm nhiệm vụ ở thời khắc Giao thừa sắp đến để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị phục vụ nhân dân thủ đô và du khách vui Xuân, đón Tết.