Khởi tố ông Vũ Đình Duy và 4 bị can về tội cố ý làm trái

(GDVN) - “Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản bị thiệt hại".

Ngày 20/6, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Kinh Bắc.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can (có một người bị bắt trước đó) gồm: ông Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí;

Vũ Đình Duy - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí; Vũ Phương Nam - kế toán trưởng; Đào Ngọ Hoàng - nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng tại Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí;

Đỗ Văn Hồng - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Kinh Bắc.

Cả 5 bị can bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Riêng Vũ Đình Duy hiện nay chưa xác định được đang ở đâu.

Riêng bị can Đỗ Văn Hồng đã bị bắt trước đó trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Kinh Bắc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước bị thiệt hại trong vụ án này.

Trước đó, như đã thông tin, vào cuối năm 2016 dư luận xôn xao trước việc ông Vũ Đình Duy - cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí , lúc đó đang là thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) bỗng dưng vắng mặt nhiều ngày ở cơ quan.

Trước đó, ông Duy có đơn xin nghỉ để đi nước ngoài chữa bệnh. Trong khi đơn này chưa được chấp thuận, ông Duy vẫn không đi làm, vắng mặt tại cơ quan từ cuối tháng 10/2016 đến nay.

Được biết, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ là công trình được đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, với các trang thiết bị, công nghệ hiện đại thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới.

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ được xây dựng với tham vọng trở thành nhà sản xuất, cung cấp nguồn nguyên liệu xơ sợi lớn nhất Việt Nam, đáp ứng 40% thị phần sản phẩm xơ và 12% thị phần sợi trong nước, hỗ trợ ngành dệt may giảm nhập khẩu, chủ động về nguyên liệu,…

Thế nhưng, mục tiêu đó đến nay vẫn chỉ là mong ước xa vời. Bởi trên thực tế, các doanh nghiệp dệt may trong nước không mua, không sử dụng xơ sợi của PVTex do chất lượng thấp và giá bán không cạnh tranh so với hàng ngoại nhập.

Sau nhiều lần vận hành rồi tạm dừng hoạt động, nhà máy đã lỗ hơn 1.085 tỷ đồng năm 2014, chính thức phải dừng hoạt động từ ngày 17/9/2015 đến nay, khiến gần 1.000 cán bộ, nhân viên không có việc.