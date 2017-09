Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra hành chính, dẹp đua xe trái phép dịp lễ 2/9

(GDVN) - Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an các quận huyện thành phố phối hợp kiểm tra hành chính.

Tối ngày 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC 67) phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Công an các quận huyện trên toàn địa bàn tổ chức tổng kiểm tra hành chính các phương tiện có nghi vấn lưu thông sau 21h đêm.

Theo đó, thanh thiếu niên điều khiển xe tụ tập hàng ngang từ 2 xe trở lên, có những dấu hiệu tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, thay đổi kết cấu xe như màu xe, lốp xe, đèn còi…sẽ bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm, xử lý tạo sự răn đe, giáo dục kịp thời, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm.

Cùng lúc, lực lượng này cũng sẽ tạo cơ chế phối hợp đồng bộ với lực lượng Công an 24 quận huyện nhằm nhanh chóng thông tin liên lạc, phối hợp nhịp nhàng, chủ động phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, cất giấu và tàng trữ ma túy, cất giấu vũ khí…

Việc tuần tra kiểm soát sẽ được thực hiện công khai, kết hợp với cả hóa trang, tiến hành kiểm tra hành chính nghiêm ngặt, nhằm phát hiện và ngăn ngừa tội phạm cũng như các hành vi sai phạm khác.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các lực lượng chức năng khác tăng cường kiểm tra, xử lý có trọng tâm, chiều sâu các hành vi có sử dụng nồng độ cồn quá quy định khi điều khiển xe gắn máy, ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường quy định.

Chỉ trong một buổi tối, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận Thủ Đức), Đội Tuần tra dẫn đoàn đã phối hợp với quận Thủ Đức tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hàng chục trường hợp lưu thông vi phạm luật, sử dụng bia rượu quá mức quy định.

Toàn bộ phương tiện không có mang theo giấy tờ xe, bằng lái, vi phạm nồng độ cồn…đều bị tạm giữ theo đúng luật pháp quy định.

Tại ngã tư Tây Thạnh – D9 thuộc địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 trường hợp thanh niên điều khiển xe gắn máy có ma túy trong xe đã được bàn giao cho Công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại úy Trần Thị Hồng Nhung – Đội phó Đội tuyên truyền, Phòng PC 67 Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những giải pháp mà thành phố thực hiện, nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội của thành phố trước, trong và sau lễ 2/9, cũng như mục tiêu phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân thành phố.