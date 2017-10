Khởi tố, bắt giam một Hiệu trưởng lạm thu

Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, ngày 10/10, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Lệ Xá về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra.

Người cùng bị khởi tố với bà Quyên là ông Phạm Văn Tuấn, 41 tuổi, trú tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tuấn.

Ngày 11/10, xác nhận thông tin trên với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết:

“Bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá đã bị cơ quan công an tỉnh Hưng Yên khởi tố để điều tra về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và mua, bán hóa đơn. Bên cạnh đó người mua bán hóa đơn trái phép cũng bị khởi tố”.

Theo đó, từ năm 2012 – 2017, với cương vị là Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá, bà Quyên đã xây dựng kế hoạch tiền của học sinh, chỉ đạo triển khai cho các giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền của các học sinh và nộp về thủ quỹ nhà trường quản lý với số tiền hơn 4,13 tỷ đồng, trong đó thu trái quy định hơn 3,28 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền trái quy định, bà Quyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập chứng từ chuyển vào quỹ công đoàn nhà trường và chuyển vào quỹ hội phụ huynh học sinh .

Tuy nhiên trên thực tế thủ quỹ nhà trường vẫn quản lý và thực hiện chi cho các hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của bà Quyên.

Trước đó, vào ngày 15/5, hàng trăm phụ huynh, học sinh đã tập trung tại Trường tiểu học Lệ Xá yêu cầu bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường làm rõ các khoản thu sai quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ đã vào cuộc, trực tiếp là ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã xuống trường Lệ Xá để ghi nhận phản ánh của phụ huynh học sinh.

Đồng thời Đoàn kiểm tra của huyện Tiên Lữ cũng đã làm rõ Trường tiểu học Lệ Xá đã thu các khoản thu sai quy định trong thời gian từ năm 2012 - 2016 lên tới gần 1 tỉ đồng.

Mới đây nhất, trong năm học 2016-2017, hàng loạt các khoản tiền được liệt kê trong đầu năm học gây bức xúc cho phụ huynh như:

Hỗ trợ tu sửa Cơ sở vật chất; Khuyến học; Quỹ đội; quỹ Hội phụ huynh học sinh, hỗ trợ trang thiết bị dạy học, Hỗ trợ tu sửa phòng tin; Hỗ trợ bảo vệ; Nâng cấp dòng điện 3 pha; Tiền điện; Tiền nước; Vệ sinh; Tin học…;

Trước sự bức xúc của phụ huynh, học sinh, ngày 16/5, bà Nguyễn Thị Quyên đã bị xử lý kỷ luật là cắt chức hiệu trưởng vì sai phạm trong công tác thu chi của nhà trường.